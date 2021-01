Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat dem neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Karmala Harris am Mittwoch eine glückliche Hand gewünscht, "dieses gespaltene Land wieder zu einen". Am Tag der Amtseinführung des 46. US-Präsidenten äußerte Müller die Hoffnung, dass Biden und Harris "die gute Tradition wieder aufnehmen und Berlin in absehbarer Zeit besuchen".

In einer Erklärung der Senatskanzlei erinnerte Müller an die langen, intensiven Beziehungen Berlins als "Stadt der Freiheit" zu den USA. Die Besuche von John F. Kennedy bis zu Barack Obama gehörten zu den historischen Momenten der Stadtgeschichte.