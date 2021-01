Sabina Matthay hat lange Jahre in den USA gelebt und gearbeitet. Sie findet klare Worte für das, was dort geschehen ist: "Das war der Überfall eines gewalttätigen Mobs auf die Herzkammer der amerikanischen Demokratie – angezettelt von einem amtierenden US-Präsidenten, mit dem Ziel, die amtliche Beurkundung seiner eigenen Wahlniederlage zu verhindern. Ja, diese Erstürmung des Kapitols, das war ein Putschversuch – und sie war der Tiefpunkt der Trump-Präsidentschaft."

Eigentlich ist die Bestätigung des Wahlergebnisses durch den US-Kongress eine reine Formalie. Doch am Mittwoch wurde der Vorgang unterbrochen, als Hunderte aufgewiegelter Trump-Anhänger das Kapitol in Washington stürmten [tagesschau.de] . Im Verlauf der Tumulte starben vier Menschen.

Trump hat später am Tag noch einmal eine Videobotschaft veröffentlicht und die Demonstranten gebeten, nach Hause zu gehen, erneuerte aber im selben Atemzug auch den Vorwurf des Wahlbetrugs und befeuerte so die Wut seiner Anhänger. Das war der Auftritt eines Mannes, der weder seiner Verpflichtung als Präsident der USA als Verteidiger der amerikanischen Verfassung nachkommt, noch die Konsequenzen seines eigenen Fehlverhaltens tragen will.

Ob Trump nun wie manche das ja schon fordern, kurz vor Toresschluss noch abgesetzt oder des Landesverrats angeklagt wird, das glaube ich zwar eher nicht. Man möchte ihnen ja nicht noch weiter zum Märtyrer machen. Aber wer weiß, was er sich noch einfallen lässt und was dann nötig wäre.

Und genau an dem Tag, an dem der Kongress dann zusammenkommen sollte, hat Trump seine Anhänger zu einer Kundgebung in die amerikanische Hauptstadt eingeladen. Und er hat sie schließlich zum Marsch auf das Kapitol ermutigt. Sie sollten kämpfen, er würde sich ihnen vielleicht sogar anschließen, hat Trump gesagt. Er hat es zwar nicht getan, aber das war nicht nur ein Angriff auf die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl. Das war auch ein gefährlicher Präzedenzfall.

Sabina Matthay: Trump hat diesen Angriff nicht nur ausgelöst. Er hat ihn auch schon lange vorbereitet, indem er während des Wahlkampfs schon Betrug an der Urne unterstellte. Falls das Ergebnis nicht für ihn stimmen sollte, dann, indem er diesen Vorwurf nach der Wahl entgegen jeder Evidenz pausenlos wiederholte und auch Institutionen entsprechend in die Spur schicken wollte.

Ja, das kann man erst mal so sagen. Man muss aber auch feststellen, dass diese Senatoren Trumps Dolchstoßlegende durch ihr Verhalten befeuert haben. Das ändert wenig daran, dass der Versuch Joe Bidens Wahlsieg anzufechten, ein weiterer Baustein in einem verschwörungstheoretischen Gebäude ist, das die politische Landschaft der USA weiter untergraben und die Zerrissenheit dieses Landes befördern könnte.

Wenn es so viele Beweise und gültige Rechtsurteile gibt und keiner der Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahl sich bestätigen lässt, was lässt die Trump-Anhänger dann trotzdem so vehement an Wahlbetrug glauben, dass sie so weit gehen, das Capitol zu stürmen?

Weil der Glaube an Verschwörungen offenbar nicht heilbar ist. Anders ist das überhaupt nicht zu erklären, dass Bürger, also Wählerinnen und Wähler, sich vereinen, um jemanden zu unterstützen, der im letzten Wahlkampf nicht mal ein Programm vorlegte, dessen Entscheidungen die USA angesichts der Corona Pandemie in eine nie dagewesene Gesundheitskrise stürzte und der zuletzt sogar noch das Gesetzespaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Krise torpedieren wollte.

Also Folgen der Krise, die genau seine Anhänger ja auch treffen. Ich will nicht sagen, dass Trumps Anhänger den Verstand verloren haben. Aber sie verhalten sich wie die Anhänger eines Kults und Anhänger eines Kults sind selten rational.