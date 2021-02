Seit 2019 versucht die AfD vergeblich, in Berlin einen Landesparteitag abzuhalten: Sie scheiterte an den Bezirken, an einer Antifa-Kampagne, an Streit in der Partei, am Baurecht, und an Corona. Nun sollen sich 300 Delegierte in Brandenburg treffen. Von Olaf Sundermeyer

Nach rbb-Informationen soll der neue Vorstand in einer landwirtschaftlichen Ausstellungshalle in Schönwalde (Ortsteil Paaren im Glien) im Havelland gewählt werden, wohin die Berliner AfD bereits zu einem Landesparteitag vor vier Jahren ausgewichen war. Der Hallenbetreiber dort gilt in Parteikreisen als "robust", auch wenn mit Anfeindungen einzelner Antifa-Gruppen und politischer Gegner zu rechnen ist. Parteiintern heißt es, "der Mietpreis" habe "die Sache geregelt".

Der Landesparteitag der Berliner AfD soll nun endgültig am 13. und 14. März als Delegiertenparteitag in Brandenburg stattfinden. Das hat ihr Notvorstand am Freitagabend mit knapper Mehrheit entschieden, wie AfD-Sprecher Ronald Gläser dem rbb bestätigte. Aus Sicherheitsgründen wollte er den Veranstaltungsort nicht nennen.

Seit Herbst 2019 hatte die AfD vergeblich versucht, in Berlin Räumlichkeiten für ihren Landesparteitag zu finden. Zunächst sperrten sich einige Bezirke, ihr öffentliche Räume zur Verfügung zu stellen, wofür es keine gesetzliche Verpflichtung gibt. Dann wurden Betreiber privater Veranstaltungsräume und einzelne ihrer Beschäftigten bedroht, nachdem ihre Zusammenarbeit mit der AfD öffentlich bekannt wurde, im Januar das "Ballhaus Pankow", schließlich auch der Festsaal "La Festa" in Kaulsdorf, eine jüngst umgebaute Kegelbahn.

Der Präsenzparteitag für 300 Delegierte soll ähnlich organisiert werden, wie der AfD-Bundesparteitag Ende November in Nordrhein-Westfalen. Dort waren 600 Delegierte in einer Veranstaltungshalle auf einem ehemaligen Kraftwerksgelände in Kalkar am Niederrhein zusammengekommen, mit Maskenpflicht und Einzeltischen. Damals, im vergangenen Lockdown, war Ronald Gläser als Delegierter mit dabei. Er ist Mitglied der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus: "Neben den Vorstandswahlen soll auf dem Landesparteitag im März auch ein neues Schiedsgericht bestimmt werden, sowie die Mitglieder für den Parteikonvent, unseren so genannten 'kleinen Parteitag'", so Gläser.

Bei einer Demonstration am 15. Oktober vergangenen Jahres mit rund 120 Teilnehmern vor einem Hotel der Betreiberfamilie des Festsaals in Lichtenberg wurden Drohungen einer Berliner Antifa-Initiative ("Kein Raum für die AfD") über Lausprecher verkündet: "Leute, die die AfD beherbergen, werden kein ruhiges Leben mehr haben“, hieß es dort, und: "Das ist erst der Anfang von unserem Kampf gegen den anstehenden AfD-Landesparteitag", sagte ein Sprecher der Initiative unter Applaus: "Wir haben es schon so oft geschafft, den Parteitag ins Wasser fallen zu lassen, und wir werden es wieder schaffen." Vier Tage nach dieser Ankündigung wurde die Fassade des Hotels in Lichtenberg beschmiert, mit dem großflächigen Schriftzug "No AfD" und mit blauen Farbbomben. Im Hauseingang wurde ein Feuerlöscher geleert. Auch das "La Festa" in Kaulsdorf war zum Ziel einer Einschüchterungsaktion geworden.

Schließlich scheiterte die AfD an den Brandschutzauflagen für genau diesen Festsaal, deren Betreiber trotz der Bedrohungen an dem Mietvertrag für einen Parteitag im November festgehalten hatten. Nach Angaben der AfD liegt bis heute keine Genehmigung für das "La Festa" seitens der Bezirksverwaltung vor. Der kommissarische AfD-Landesvorsitzende Nicolaus Fest sah darin eine "politische Motivation" der Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle von den Linken, weil diese im rbb angekündigt habe "faktisch untätig zu bleiben, um den AfD-Parteitag zu verhindern." Aus Sorge vor möglichen Angriffen geht die AfD mit ihrem Veranstaltungsort in Brandenburg nicht öffentlich um. Erfahrungsgemäß stößt die Partei dort auf weitaus geringeren Widerstand als in Berlin.