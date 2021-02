Paula W. Berlin Donnerstag, 18.02.2021 | 12:23 Uhr

Man sollte sich bei allen Plänen dieser Art darüber im Klaren sein,dass es sich bei Berlin um eine Metropole handelt und um die Hauptstadt. Wer zuzieht und seinen Wohnsitz innerhalb des S-Bahnrings wählt hat sich damit entschieden ,nicht in einem Dorf zu leben. Deshalb gehen diese Pläne aus meiner Sicht zu weit. Ich muss zum Glück fast nicht mehr in die Innenstadt und mein Autohaus mit Werkstatt in Wilmersdorf wird vllt. noch eine Weile überleben und für mich als mobilitätseingeschränkter Menschen erreichbar sein.

Bis es nur noch E-Autos gibt,werden noch Jahre ins Land gehen,weil es zuwenige Ladesäulen für Privathaushalte in Wohnnähe gibt,gerade auch in den Außenbezirken.