Im Vorfeld der Kabinettsbeschlüsse demonstrierten wie schon in den vergangenen Tagen in Berlin Bauern mit ihren Traktoren gegen die Auflagen. Der Präsident des brandenburgischen Bauernverbandes, Henrik Wendorff, kritisierte das Gesetz am Mittwoch im rbb-Sender radioeins. Insektenschutz sei auch für die Bauern ein Muss. Jedoch führten Auflagen und Verbote nicht weiter, so Wendorff: "Man muss die Frage beantworten, warum haben all diese Maßnahmen - wir setzen schon jetzt auf 80 Prozent der Fläche keine Pflanzenschutzmittel mehr ein - nicht zu dem geführt, was wir eigentlich haben wollen: mehr Insekten in der Kulturlandschaft."