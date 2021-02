In einer großangelegten Razzia gehen Polizeikräfte aus Berlin und Brandenburg seit dem frühen Morgen gegen islamistische Unterstützer vor. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit dem Verbot einer salafistischen Vereinigung in Berlin.

Laut Inforadio vom rbb sind 850 Beamte im Einsatz, darunter auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) sowie die Bundespolizei. Über mögliche Festnahmen war zunächst nichts bekannt. Gefahr sei nicht in Verzug, über mögliche Anschlagspläne der Gruppe ist nichts bekannt, hieß es.

Kriminalpolizei und Einsatzhundertschaften durchsuchen nach rbb-Informationen mehr als 25 Objekte und Privatwohnungen von islamistischen Unterstützern, unter anderem im Märkischen Viertel in Reinickendorf, in Moabit und in Neukölln. Dabei sollen Beweismittel sichergestellt werden.

Seit Donnerstagmorgen um 6 Uhr führen Polizeibeamte in Berlin und Brandenburg eine Großrazzia im islamistischen Milieu durch. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Inneres via Twitter mit.

Der Berliner Senatsverwaltung zufolge stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit einem Verbot der "Jihad-salafistischen Vereinigung Jama'atu Berlin alias Tauhid Berlin", heißt es auf Twitter. Ihr werden nach rbb-Informationen rund 20 Personen zugerechnet. Die Vereinigung verherrlicht die Terrormiliz IS (Islamischer Staat), befürwortet die Tötung von Andersgläubigen und ist stark antisemitisch ausgerichtet.

Der Verein betrieb nach Informationen der Polizei keine eigene Moschee. Die Mitglieder trafen sich wohl in privaten Räumen. Von dem Trend, dass sich radikale Salafisten zunehmend nicht mehr in Moscheen, sondern in privaten Wohnungen treffen würden, hatte der Berliner Verfassungsschutz bereits vor einiger Zeit berichtet.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, kennen sich die Mitglieder der kleinen Gruppe aus der bereits geschlossenen Fussilet-Moschee, in der auch Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016, verkehrte. Am Vormittag will sich Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Rahmen einer Pressekonferenz zu weiteren Details äußern.