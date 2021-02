Vor dem Kammergericht wird aktuell gegen eine Berlinerin verhandelt, die in Syrien Mitglied des IS gewesen sein soll. Ihr Verteidiger vertritt zahlreiche deutsche Syrien-Rückkehrer, vor allem Frauen und Kinder - und erklärt, warum er dabei auch gegen die Bundesrepublik klagte.

Inzwischen vertritt Dirk Schoenian 70 bis 80 Menschen, die bisher nicht oder nur in zähen Verfahren vom Auswärtigen Amt nach Deutschland zurückgeholt wurden. Zu seinen Mandantinnen zählt auch die 34-jährige Berlinerin Zeynep G. . Gegen sie läuft seit November 2020 im Kammergericht das erste Verfahren gegen eine Syrien-Heimkehrerin in Berlin.

Er kennt Mütter, die noch immer auf ihre Ausreise warten, während ihre Kinder bereits in Deutschland angekommen sind. "Es ist ein Menschenrecht, dass Deutsche wieder nach Deutschland dürfen", sagt der Anwalt – auch wenn sie sich in Syrien strafbar gemacht hätten. Das müsse dann durch die Justiz geklärt werden.

Ich bin Strafrechtler und mache normalerweise kein Verwaltungsrecht. Ich habe mich trotzdem an das Auswärtige Amt gewandt und darum gekämpft, dass sie wiederkommen können. Aus einem Fall sind viele geworden, als sich danach auch andere Verwandte - Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Kinder - aus Deutschland bei mir gemeldet haben mit der Bitte, ihnen zu helfen. Es waren auch Waisenkinder betroffen, die in Al Hol lebten oder verschollen waren. So hat es angefangen.

Dirk Schoenian: Im Februar 2019 wandte sich eine völlig verzweifelte Großmutter an mich: Ihr Sohn, ihre Schwiegertochter und ihre drei kleinen Enkelkinder waren in Nordost-Syrien interniert worden beziehungsweise ins Gefängnis gekommen. Sie hätten sich zuvor US-amerikanischen beziehungsweise kurdischen Truppen gestellt und seien dann getrennt worden: Der Sohn sei in ein Gefängnis gesteckt und die Schwiegertochter und die drei Kinder in ein Lager verbracht worden, und zwar nach Al Hol. Sie hatten sich wohl auch schon im Vorfeld an das Auswärtige Amt gewandt, ohne dass es zu einem Ergebnis geführt habe. Sie taten mir einfach leid.

Die Bundesregierung hat sich zuerst darauf berufen, dass sie keine konsularische Hilfe gewähren könne, seitdem die deutsche Botschaft in Damaskus geschlossen worden war. Das ist natürlich dummes Zeug! Natürlich gibt es Möglichkeiten, dort konsularisch oder jedenfalls vermittelnd tätig zu werden: Zum einen ist die Bundesrepublik Deutschland faktisch ein Verbündeter, ein Bestandteil der Anti-IS-Koalition, auch wenn sie selbst in Syrien nicht tätig ist. Gleichwohl ist sie über die Amerikaner letzten Endes mittelbar zumindestens verbunden mit den SDF. [Anm.d.Red.: Die SDF (Demokratische Kräfte Syriens, engl.: Syrian Democratic Forces) waren in Syrien der wichtigste Partner der USA im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat".] Außerdem muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass der Bundesnachrichtendienst – und damit deutsche Beamte – durchaus sehr aktiv war, und in den Lagern und Gefängnissen Personen beziehungsweise deutsche Staatsangehörige vernommen hat. Möglichkeiten dort aktiv zu werden, gab und gibt es immer.

Deutsche, die im Kriegsland Syrien waren, wollten also zurück nach Deutschland – was ihnen rechtlich zusteht. Warum war das so problematisch?

Haben die Deutschen, die wieder in ihre Heimat wollten, in Syrien bereits deutsche Behörden oder Vermittler konsultiert?

Das ist ganz unterschiedlich. Häufig hatten die Verwandten, also Eltern, Geschwister oder Großeltern, sich an das Auswärtige Amt gewandt. Die regelmäßige Antwort war seinerzeit, dass man nicht helfen könne, weil Deutschland keine konsularische Vertretung in Syrien habe. Das reichte den Beteiligten nicht. Wenn man auf der anderen Seite sieht, wie sehr die Bundesrepublik Deutschland Druck auf andere Staaten ausüben kann, wenn sie eigene Straftäter loswerden und aus Deutschland abschieben will … dann aber Deutsche nicht in ihre Heimat holen will, unter anderem mit dem Argument, sie hätten zum Teil irgendwelche Straftaten begangen. Das sind oft völlig substanzlose Vorwürfe, die erhoben werden.

Ein Grund für die zögerliche Haltung der Bundesregierung ist sicherlich die Befürchtung, sich mit den Rückkehrerinnen islamistische Sympathisanten ins Land zu holen.

Bei vielen Frauen ist auch eingewandt worden, sie hätten sich dem IS angeschlossen – ohne dass es dafür Anhaltspunkte gibt. Solche Frauen gibt es sicherlich, das muss man einmal klipp und klar sagen. Natürlich sind dort auch deutsche Staatsangehörige in Haft oder in den Lagern interniert, die sich tatsächlich ganz bewusst dem IS angeschlossen haben. Aber auch da muss man sich jeden Einzelnen anschauen, um das beurteilen zu können. Und letztlich ändert das nichts an der Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, sich um die eigenen Staatsangehörigen zu kümmern. Dann muss man halt in der Bundesrepublik Strafverfahren führen – dazu haben wir eine Strafjustiz!