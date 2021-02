In einer Mitteilung der SPD Berlin heißt es, die Tat stehe voraussichtlich in Zusammenhang mit den "Kälteschutzmaßnahme in der Rummelsburger Bucht" und sei daher politisch motiviert. In der Rummelsburger Bucht war in der Nacht auf Samstag ein großes Berliner Obdachlosencamp geräumt worden.