Analyse | Ein Jahr Mietendeckel in Berlin - Atempause mit vielen Fragezeichen

20.02.21 | 15:50 Uhr

Seit einem Jahr sind die meisten Wohnungsmieten in der Hauptstadt gesetzlich gedeckelt. Auch die Angebotsmieten sinken. Wie wirksam der Mietendeckel aber tatsächlich ist, oder ob er auch Schaden anrichtet, darüber kann nur spekuliert werden. Von Thorsten Gabriel

Wenn es darum geht, erhitzte Diskussionen herunterzukühlen, helfen oft auch Fakten und Zahlen wenig gegen die Macht der Emotionen. Das gilt nicht nur in Pandemiezeiten. Für den umstrittenen Mietendeckel gilt das umso mehr, weil es zwar nicht an Zahlen mangelt, dafür aber an eindeutigen Interpretationen derselben. Das trifft auf diejenigen zu, die belegen wollen, dass der Mietendeckel wirkt, genauso wie auf diejenigen, die mit ihren Daten zeigen wollen, dass das Deckeln der Stadt und dem Wohnungsmarkt geschadet hat.

Mieten sinken - aber liegt das am Deckel?

Berlins Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel (Die Linke) verweist gern darauf, dass in Berlin die Angebotsmieten zuletzt nach unten gingen, während sie in fast allen anderen großen deutschen Städten auch im vergangenen Jahr weiter stiegen. Tatsächlich weist der Dachverband Zentraler Immobilien-Ausschuss (ZIA) in seinem Herbstgutachten aus, dass Vermieterinnen und Vermieter in Berlin im Mittel 5,7 Prozent weniger Miete verlangten als noch im Jahr zuvor [zia-deutschland.de].

Während Scheel dies jedoch als Folge des Mietendeckels wertet, erklärt der ZIA seine Zahlen anders. Vermieterinnen und Vermieter dürfen zwar seit Bestehen des Gesetzes im Regelfall bei Wiedervermietung nicht mehr verlangen als die zuvor gedeckelte Miete, viele schreiben aber sogenannte "Schattenmieten" in ihre Inserate. Das sind jene Mietpreise, die man verlangen werde, wenn der Mietendeckel endet – ob nun regulär in fünf Jahren oder vorzeitig durchs Bundesverfassungsgericht. Der ZIA betont, er habe in seinem Gutachten diese "Marktmieten" ausgewertet, nicht die gedeckelten. Und er verweist darauf, dass dies eine Entwicklung ist, die schon 2018 begonnen habe. Bereits damals hätten sich gewisse Sättigungseffekte auf dem Wohnungsmarkt gezeigt.

Bestandsmieterinnen und -mieter haben "Atempause"

Mit anderen Worten: Es ist zwar möglich und auch wahrscheinlich, dass der Mietendeckel die Abwärtsentwicklung der Neuvermietungsmietpreise mit beeinflusst hat – eher zweifelhaft ist aber, dass dieser Anteil nennenswerte Ausmaße hatte. Zumal parallel der Bundestag zweimal die Mietpreisbremse verschärfte, was auch gewisse Auswirkungen haben dürfte. Noch weniger deutbar ist die Entwicklung bei den bestehenden Mietverhältnissen. Auf der einen Seite ist die versprochene "Atempause" für Mieterinnen und Mieter erstmal eingetreten. Mit Inkrafttreten des Gesetzes vor einem Jahr wurden die Mieten von rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Im November mussten Mieten, die oberhalb von im Gesetz definierten Grenzen liegen, sogar gesenkt werden. Nach Einschätzung des Senats und auch des Berliner Mietervereins halten sich die allermeisten Vermieterinnen und Vermieter hier an die Vorgaben des Mietendeckels.

Viele Unklarheiten - auch nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Wie nachhaltig diese "Atempause" wirkt, ist auf der anderen Seite allerdings völlig offen. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht, zu dem Schluss kommen sollte, dass der Mietendeckel rechtens ist, dürften sich noch etliche Gerichtsverfahren anschließen. Unterschiedliche Ansichten gibt es etwa darüber, was mit den abgesenkten Mieten nach Ende der Deckelung geschieht. Während Vermieterverbände dies als zeitliche befristete Absenkung ansehen, interpretieren Mietervertretungen sie als dauerhaft niedrige Mietpreise. Und auch zu den "Schattenmieten" bei Neuvermietungen ist das letzte Wort gerichtlich noch nicht gesprochen. Unklar ist auch, in welchem Umfang Mieten nachgezahlt werden müssen, sollte der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt werden. Auf Vermieterseite gehen viele davon aus, dass das dann alle Mieten betrifft, die wegen des Deckels nicht regulär angehoben werden durften. Und auch der rot-rot-grüne Senat hatte Mieterinnen und Mietern mehrfach dazu geraten, das eingesparte Geld lieber zurückzulegen, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Das empfiehlt zwar auch der Berliner Mieterverein, deren Geschäftsführer, Reiner Wild, hält es aber gleichzeitig für eher unwahrscheinlich, dass Millionen Mieter für ein dann eventuell verfassungswidriges Gesetz einstehen sollen. "Es ist in der Geschichte der Bundesrepublik sehr selten passiert, dass in so viel zivilrechtliche Verträge mit einer Rückwirkung eingegriffen wurde", sagt er.

Angebot an Mietwohnungen rückläufig

Daneben wird aber nicht nur darüber diskutiert, ob der Mietendeckel wirkt oder nicht, sondern auch, ob er womöglich sogar schadet. Auch hier lassen sich die Zahlen nicht immer eindeutig interpretieren. Fest steht allerdings, dass das Angebot an Mietwohnungen zurückgegangen ist. Der ZIA spricht in seinem Herbstgutachten 2020 davon, dass sich die Zahl der öffentlich angebotenen Wohnungen in Berlin innerhalb eines Jahres halbiert habe. Das Immobilienportal Immoscout24 misst einen Rückgang um 19 Prozent. Beide machen in ihren Analysen den Mietendeckel für diese Entwicklung verantwortlich, weil sich vergleichbare Entwicklungen in anderen Städten nicht registrieren ließen. Schwieriger wird es bei der Frage, ob Investitionen in Neubau oder Instandhaltung durch den Mietendeckel beeinträchtigt werden. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hat hochgerechnet, dass seine Mitgliedsunternehmen im Laufe von fünf Jahren Mietendeckel rund 900 Millionen Euro Einnahmeverluste haben werden. Bei Investitionen in Neubau, Modernisierung und Klimaschutz schätzt der BBU das Minus auf 4,5 Milliarden Euro. Die Fachgemeinschaft Bau legte im November eine Konjunkturumfrage vor, in der nahezu 70 Prozent der Unternehmen angaben, dass sich ihre Auftragslage durch den Mietendeckel nicht verschlechtert habe - für etwas über 30 Prozent aber schon. 45 Prozent gaben an, dass Aufträge im Bereich Gebäudesanierung und -modernisierung aufgrund des Mietendeckels zurückgegangen seien. Es bleibt allerdings die Frage, inwieweit sich ausgebliebene Aufträge wirklich immer klar einer Ursache zuordnen lassen. Auch wird in der Umfrage nicht ausgewiesen, wie viele Unternehmen sich an der Umfrage beteiligten.

Mietrecht ist eigentlich Bundessache

Unterm Strich machen all diese Zahlen allerdings – wenig überraschend – eines deutlich: Das Verhältnis zwischen Politik und Immobilienwirtschaft hat sich durch die Einführung des Mietendeckels nicht verbessert. Es ist allerdings nur der vorläufige Höhepunkt einer jahrelangen Entwicklung. Politisch machen CDU, FDP und AfD dafür vor allem den Kurs der rot-rot-grünen Landesregierung verantwortlich. Sie polarisiere mit ihrer Wohnungspolitik. Das stimmt zwar, lässt aber gleichzeitig die vorangegangene Entwicklung außer Acht. Man könnte sagen: Genauso trotzig, wie jetzt die Immobilienwirtschaft erklärt, aufgrund des Mietendeckels Investitionen zurückzudrehen, war von rot-rot-grüner Seite auch der Mietendeckel so etwas wie ein trotziges Ihr-habt-es-nicht-anders-gewollt. Der Mietendeckel erscheint wie eine eher hilflose Reaktion auf die seit einem Jahrzehnt davongaloppierenden Mietpreise in der Hauptstadt – weil andere Reaktionen kaum möglich sind. Mietrecht ist Bundessache. Seit Jahren gab es auch aus anderen Ballungsräumen immer wieder Druck auf den Bund, gesetzlich nachzusteuern. Aber vor allem die CDU ließ sich nur halbherzig dazu hinreißen, den Mietmarkt stärker zu regulieren. Zwar kam irgendwann die Mietpreisbremse, doch deren Ausnahmetatbestände schwächen ihre Wirkung deutlich. Zudem waren zum Zeitpunkt ihrer Einführung die Mieten schon weit davongeeilt. Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner räumte 2019 im rbb ein, dass seine Partei auf Bundesebene entschlossener hätte handeln müssen: "Wir sind häufig hinterhergelaufen. Die entscheidenden Gesetze wie die Mietpreisbremse entstanden zwar in der CDU-Verantwortungszeit, aber man hatte eher den Eindruck, die CDU musste dorthin getragen werden."

Urteil mit Signalwirkung erwartet

So hat auch diese Trägheit auf Bundesebene ihren Anteil an der Entwicklung. Die Hoffnung, dass sich mit einem Urteil in Karlsruhe alles irgendwie einrenken wird, sollten man jedenfalls nicht allzu groß werden lassen – ganz gleich, wie es ausgeht. Hinter vorgehaltener Hand halten es auch Vertreter der Immobilienwirtschaftes für möglich, dass das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel "durchwinken" könnte. In rot-rot-grünen Kreisen wird dagegen, ebenfalls hinter vorgehaltener Hand, vermutet, dass zumindest der Absenkungsmechanismus im Mietendeckel-Gesetz gekippt werden könnte. In jedem Falle dürfte das Urteil Signalwirkung haben. Wird der Mietendeckel bestätigt, werden fortan Städte in ganz Deutschland zu diesem Instrument greifen. Wird er dagegen außer Kraft gesetzt, dürfte dies den Druck auf den Bund erhöhen, im Mietrecht noch einmal deutlich nachzusteuern. Denn der Leidensdruck ist groß und wächst, nicht nur in Berlin, sondern in vielen deutschen Ballungsräumen.