Gesetz gilt bis 2025 - Scheel plant keine Mietendeckel-Verlängerung

22.02.21 | 20:54 Uhr

Der umstrittene Berliner Mietendeckel soll definitiv nur bis 2025 gelten. Das hat Stadtentwicklungssenator Scheel am Montag bekräftigt. Die meisten Vermieter in der Hauptstadt halten sich demnach bisher an das Gesetz.

Der Berliner Mietendeckel soll laut dem Berliner Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) auf fünf Jahre begrenzt bleiben. Eine Verlängerung über das Jahr 2025 hinaus sei nicht geplant, sagte Scheel am Montag. Ziel des temporären Gesetzes sei es, in den kommenden Jahren eine Situation herzustellen, in der sich "Vermieter und Mieter wieder auf Augenhöhe treffen". Allerdings müsse der Wohnungsmarkt auch jenseits des Berliner Mietendeckels grundsätzlich bundesweit stärker reguliert werden, um das soziale Gleichgewicht in den Städten zu erhalten, sagte der Senator.

Die meisten Vermieter halten sich an Mietendeckel

Nach den Angaben der zuständigen Senatsverwaltung halten sich die meisten Vermieter in Berlin an die Vorgaben aus dem Mietendeckel-Gesetz. Bisher haben Betroffene demnach der Senatsverwaltung 1.545 Verstöße gegen überhöhte Mieten angezeigt, die laut Gesetz gesenkt werden müssen. Die meisten Verstöße gegen den entsprechenden Paragrafen 5 des Mietendeckel-Gesetzes gab es mit 281 in Friedrichshain-Kreuzberg, die wenigsten mit 10 in Marzahn-Hellersdorf. In fast allen dieser Fälle, für die die Senatsverwaltung selbst der Ansprechpartner ist, seien die Vermieter angeschrieben worden. Bislang wurden den Angaben zufolge bis Ende 2020 vier Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, von denen noch keines abgeschlossen ist. In den Berliner Bezirken sind laut der Senatsverwaltung 2.785 weitere Verstöße wegen anderer Paragrafen des Gesetzes registriert worden. Dabei geht es beispielsweise um Verstöße gegen das Verbot, die Bestandsmieten zu erhöhen, oder um solche gegen die Auskunftspflicht der Vermieter.

Meinungen zum Deckel liegen weit auseinander

Im Berliner Abgeordnetenhaus liegen die Meinungen zu dem Gesetz weit auseinander. In einer Zwischenbilanz im vergangenen November hatte die Regieringskoalition die Erfolge des Mietendeckels gelobt. Die Berliner Grünen bezeichnen ihn in einer Bilanz-Pressemitteilung von Montag als "wichtiges Schutzinstrument, das Verdrängung vorbeugt und bis zu 1,5 Millionen Berliner Haushalte entlastet". Die Neuvertragsmieten seien in Berlin entgegen dem allgemeinen Städtetrend gesunken und auch die Grundstückspreise seien nicht mehr so stark gestiegen und teilweise sogar gesunken, wird Katrin Schmidberger, Grünen-Sprecherin für Wohnen und Mieten in Berlin, in der Mitteilung zitiert. Es gibt allerdings Zweifel daran, ob die gesunkenen Neuvertragsmieten eine Effekt des Mietendeckels sind.

Opposition: Von Versprechen nichts in Sicht

Die Berliner Oppostion wirft der rot-rot-grünen Koalition nach einem Jahr Mietendeckel dagegen Wortbruch vor: "Der Senat hat eine Neubauoffensive versprochen, vor allem eine Entspannung des Wohnungsmarktes. Ein Jahr nach Inkrafttreten des sogenannten Mietendeckels ist davon aber leider nichts in Sicht", sagte Christian Gräff, Sprecher für Bauend und Wohnen der Berliner CDU-Fraktion. Finanzielle Risiken würden auf die Berliner Mieterinnen und Mieter abgewälzt, darüber hinaus würde die Menschen begünstigt, die in besseren Gegenden wohnten und sich das auch leisten könnten. Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, kritisierte am Montag, dass das Mietangebot in Berlin um 40 Prozent eingebrochen sei. Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen seien länger geworden. Berlin müsse sich ein Beispiel an Städten wie Hamburg nehmen und sich günstige Mieten bauen, so Czaja.

Kritik auch aus dem Baugewerbe

Auch das Baugewerbe übt Kritik an dem Gesetz. "Der Mietendeckel hat nicht eine einzige Wohnung mehr in Berlin gebaut", bilanziert Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau. Schreiner ist zugleich stellvertretende Landesvorsitzende der Berliner CDU. Drei Viertel der privaten Wohnungsunternehmen stellen demnach die geplanten Investitionen in Bau und Sanierung von Wohnungen zurück. "Neben den neubauhemmenden Aspekten von Gesetzen, Verordnungen und in der Verwaltungspraxis, verschärft der Mietendeckel die Wohnungsknappheit", sagt Schreiner. Viele Betriebe berichteten zudem von Auftragsrückgängen in der Gebäudesanierung und -modernisierung. Aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2020 zeigen einen Auftragseinbruch von rund 37 Prozent in Berlin im Vergleich zum Vorjahr. Auch beim Neubau seien insbesondere die Wohnungsbaugenossenschaften und die privaten Bauherren zögerlicher als noch vor einem Jahr. Rund 15 Prozent der Baufirmen haben nach Angaben der Fachgemeinschaft auch hier mit Auftragsrückgängen durch den Mietendeckel zu kämpfen. Mehrere Immobilienkonzerne hatten zudem einen Investitionsstopp in Berlin angekündigt.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht aus

Bei aller Diskussion ist derweil noch immer unklar, ob der Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht besteht. Die CDU/CSU- und FDP-Fraktion im Bundestag haben dagegen geklagt, weil sie nicht die Länder dafür zuständig halten, sondern den Bund. Eine Entscheidung wird im zweiten Quartal dieses Jahres erwartet. Das "Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin" war am 23. Februar 2020, also vor einem Jahr, in Kraft getreten. Die Mieten sind für rund 1,5 Millionen Wohnungen bis 2025 auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Sie dürfen erst ab 2022 um höchstens 1,3 Prozent jährlich steigen. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an Obergrenzen und die zuletzt verlangte Miete halten. Seit dem 23. November 2020 sind überhöhte Mieten mit Start der zweiten Phase des Gesetzes verboten und müssen gesenkt werden.