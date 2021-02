Tausende Menschen haben sich am Samstagnachmittag einer Demonstration in Berlin-Neukölln angeschlossen, bei der an die Opfer des rassistisch motivierten Attentats von Hanau erinnert wird. Wie die Polizei auf Anfrage von rbb|24 mitteilte, nehmen zur Stunde etwa 4.000 Menschen an der Gedenkveranstaltung teil. Es strömten aber noch weitere Personen hinzu. Laut Polizei blieb die Lage zunächst friedlich, ruhig und entspannt. Der Zug wurde demnach von rund 80 Einsatzkräften begleitet.

Angemeldet waren ursprünglich 900 Teilnehmer. Von Neukölln aus setzte sich der Zug über den Hermannplatz und das Kottbusser Tor in Richtung Oranienplatz in Kreuzberg in Bewegung. Dort soll die Gedenkveranstaltung gegen 21 Uhr enden. Die Demonstranten hielten Schilder und Fotos mit den Namen der bei dem Attentat vor einem Jahr [hessenschau.de] neun Getöteten in die Luft. "Hanau war kein Einzelfall", stand auf Plakaten.