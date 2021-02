Bild: dpa/Jörg Carstensen

Kälteeinbruch in Berlin - Räumung oder Rettung? Das Obdachlosencamp an der Rummelsburger Bucht

09.02.21 | 11:42 Uhr

Das wahrscheinlich größte Obdachlosencamp Berlins wurde in der Nacht auf Samstag geräumt. Der Bezirk Lichtenberg wollte die Bewohner vor dem Kälteeinbruch schützen. Doch vorher wurden sie nicht gefragt, ob sie überhaupt gerettet werden möchten. Von Efthymis Angeloudis

Tagelang wurde der Kälteeinbruch in Berlin erwartet - eine dicke Schicht Neuschnee und eisige Sturmböen. Doch während der Großteil der Berliner und Berlinerinnen den Blick auf die weiße Schneedecke von ihren Fenstern aus genießen kann oder sich maximal über verspätete S-Bahnen oder rutschige Straßen aufregt, war der plötzliche Wintereinbruch für obdachlose Menschen lebensgefährlich. Einer, der nicht vor der bevorstehenden Gefahr wegschauen wollte, war Kevin Hönicke (SPD), stellvertretender Bezirksbürgermeister in Lichtenberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag ließ der Bezirk das wohl größte Obdachlosenlager Deutschlands an der Rummelsburger Bucht räumen. Der Grund: die eisigen Temperaturen. "Wegen des Wetters mit Kälte, Schnee und Feuchtigkeit ist die Lage sehr bedrohlich, wir können nicht mehr gewährleisten, dass Leib und Leben für die Menschen hier gesichert sind", sagte Hönicke in der besagten Nacht.

Räumung um drei Uhr morgens

Polizei, Mitarbeiter des Bezirksamtes und Sozialarbeiter aber auch Kräfte des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes räumten das Camp um drei Uhr morgens. In Zusammenarbeit mit dem Senat sei eine Unterkunft für 100 Menschen gefunden worden, so Hönicke. Es handele sich um eine Traglufthalle, die schon oft für Obdachlose genutzt worden sei. Busse der BVG standen bereit, um die Campbewohner dorthin zu bringen. Doch nicht alle wollten weg - Hönicke und der Bezirk hatten etwas vergessen. Denn sogar auf der Internetseite der Berliner Kältehilfe ist zu lesen, dass man fragen solle, ob die Person, die unter Kälte und Witterung leidet, die Hilfe auch annehmen möchte. Von den rund 100 Bewohnern haben nach Angaben der Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) nur 46 den Aufruf, in die Busse zu steigen, wahrgenommen. "Wir können natürlich niemanden zwingen, in die Unterkunft zu kommen", erklärt Hönicke am Montag rbb|24. "Keiner wurde mit körperlichem Zwang dort rausgeholt." Informiert wurden die Bewohner des Camps am Freitagnachmittag, so Hönicke. Dem widersprechen allerdings Bewohner des Camps und Aktivisten. Campbewohnern, die erst am späten Abend zu ihrer Unterkunft zurückkgekehrt waren, sei nicht klar gewesen, wohin sie gebracht werden sollen. Einige hätten sich daher geweigert, in die bereitstehenden Busse einzusteigen.

"Warum muss man die Menschen in der Nacht überrumpeln?"

Hönicke kann nicht wirklich sagen, wie viele Menschen das Angebot angenommen hätten. Von den 60 bis 100 Bewohnern hätte man 50 in der Unterkunft untergebracht, sagt er. Die "Maßnahme", wie Lichtenbergs stellvertretender Bürgermeister die Räumung des Geländes bezeichnet, wäre aufgrund der Gefahr für Leib und Leben notwendig gewesen. "Auch die Kältehilfe hat das ganz deutlich als nicht tragbar bezeichnet. Wir haben nur die Menschen versorgt", so Hönicke. "Ich finde es sinnvoll, Menschen in winter- und wetterfeste Unterkünfte zu bringen", sagt Daniela Ehlers, Grünen-Politikerin im Lichtenberger Bezirksparlament, dem rbb. "Aber ob man das nachts bei Schneesturm machen muss, wage ich klar zu bezweifeln." Es sei schon länger klar, dass es kalt werden würde, so Ehlers. "Ich frage, warum man Menschen in der Nacht überrumpeln muss."

Am Samstag rollten schon die Bagger

Die Entscheidung des Bezirks jedoch stand. Niemand durfte mehr auf dem Gelände übernachten. Ob er Hilfe wollte oder nicht. Die Bewohner sollten jedoch ihre Sachen am Samstag aus dem Lager holen dürfen. Die Zelte und Wohnwagen würden nicht abgerissen, versprach Hönicke in Übereinkunft mit der Eigentümerin des Geländes. Doch am Samstag rollten bereits die Bagger. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, wurden alle Habseligkeiten der Bewohner überrollt und zusammengeworfen.

Der Eigentümerin in die Hände gespielt?

"Als ich am Samstag da war, habe ich klar und deutlich gesagt, dass es hier nicht erlaubt ist zu baggern", sagt Hönicke. Ab Samstagmittag hätte die Flächeneigentümerin übernommen, die dem stellvertretenden Bürgermeister versprochen hätte "nichts wegzubaggern". Obwohl das Versprechen der Eigentümerin jedoch augenscheinlich gebrochen wurde, drohen ihr keine Konsequenzen. "Das war nur eine mündliche Zusage", erklärt Hönicke. Was nach Samstag auf der Fläche passiere, wisse nur die Eigentümerin. "Dafür bin ich nicht verantwortlich." Da der Bezirk seine Versprechen nicht einhalten konnte, besetzten am Samstag Aktivisten für kurze Zeit den Bagger. Einige Dutzend Menschen protestierten gegen die Räumung des Camps. Sie warfen dem Bezirk vor, mit der Aktion Obdachlose um ihre Habe und zusätzlich in Gefahr zu bringen und den Eigentümern, die auf dem Gelände an der Rummelsburger Bucht neben hunderten Wohnungen auch die umstrittene Touristenattraktion Coral World bauen wollen, in die Hände zu spielen.

Bis Ende April ist die Unterkunft gesichert

Doch das liegt weit außerhalb von Hönickes Kompetenzen. "Das ist eine Eigentumsfrage. Wenn bei Ihnen jemand einbricht, dann klärt das nicht das Bezirksamt, sondern die Polizei." Die Unterkunft der Bewohner des Camps sei auf jeden Fall bis Ende April in Unterkünften gesichert, betonte Hönicke. "Endlich haben wir die Menschen da, wo wir sie haben wollen - in Strukturen, die Ihnen hoffentlich helfen können." Ob die Bewohner der Rummelsburger Bucht in diese Strukturen passen und wollen, hat sie jedoch niemand gefragt.

