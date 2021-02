In dem Modellprojekt "Housing First Berlin" haben die Partner bereits rund 70 Wohnungen für Obdachlose gefunden. Aus Sicht der Organisatoren und der Sozialverwaltung ist das Projekt so erfolgreich, dass es weitergeführt werden soll. "Housing First ist geeignet, um Obdachlosigkeit zu beenden. Unsere Verwaltung will die Mittel dafür ab 2022 auf 1,3 Millionen Euro pro Jahr verdoppeln", sagte Sprecher Stefan Strauß der Deutschen Presse-Agentur.