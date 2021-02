Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will am Neutralitätsgesetz festhalten und hat Verfassungsklage in Karlsruhe eingereicht. Das berichtet die "Bild-Zeitung".



Das Berliner Neutralitätsgesetz macht zur Auflage, dass an öffentlichen Schulen keine sichtbaren religiösen Symbole und Kleidungsstücke getragen werden dürfen. Im vergangenen August hatte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt aber geurteilt, dass ein pauschales Verbot unzulässig ist.



Inzwischen sei die schriftliche Urteilsbegründung in Berlin eingetroffen, schreibt die "Bild". Scheeres und auch Juristen des Senats sähen einen Verfahrensfehler, heißt es in dem Bericht weiter. Es werde nämlich nur die Perspektive der Arbeitnehmerin betrachtet, die Rechte der Kinder würden nicht angemessen gewürdigt. Dabei gehe es in dem Rechtsstreit nicht unwesentlich um den Schutz der Kinder vor religiöser oder weltanschaulicher Einflussnahme.