U6- und U8-Projekte bleiben umstritten - Senat ringt um einheitliche Linie beim U-Bahn-Ausbau

16.02.21 | 08:36 Uhr

Wie sieht das Berliner U-Bahnnetz der Zukunft aus? Während die SPD gleich mehrere Linien verlängern will, treten Grüne und Linke auf die Bremse. Die Opposition und auch die Berliner Wirtschaft warnen davor, beim U-Bahnausbau am falschen Ende zu sparen.

Der Berliner Senat berät am Dienstag über einen möglichen Ausbau der U-Bahn in Berlin. Dabei liegen die Meinungen der Koalitionspartner bei mehreren Projekte weit auseinander.



Am Wochenende war bekannt geworden, dass eine Machbarkeitsstudie der Verkehrsverwaltung die Verlängerung der U7 sowohl zum Flughafen BER als auch in Richtung Heerstraße in Spandau befürwortet. Auf der dann verlängerten U7 werden hohe Fahrgastzahlen erwartet. Auf beiden Streckenabschnitten sind zwölf Stationen auf einer Länge von etwa 13 Kilometern geplant. Die Kosten werden mit knapp 1,3 Milliarden Euro für Berlin und Brandenburg angegeben.



Skeptisch betrachtet die Machbarkeitsstudie dagegen eine Verlängerung der U8 ins Märkische Viertel und einen Abzweig der U6 ins neue Stadtquartier auf dem Flughafengelände in Tegel.



Linke und Grüne bremsen ab - Giffey drückt aufs Tempo

Die Linken treten bei den U-Bahnprojekten auf die Bremse und warnen vor hohen Kosten und extremen CO2-Belastungen beim U-Bahnbau. Zudem fehlten schon jetzt Planer und Ingenieure, die vorrangig für den Ausbau der Tram gebraucht würden.



Die Grünen-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl Bettina Jarasch betonte am Wochenende, sie mache sich für U-Bahnlinien stark, wo es ökonomisch und ökologisch sinnvoll sei. Bereits zuvor hatte sie den Koalitionspartner SPD zur Mäßigung bei U-Bahnplänen aufgerufen. So wie auch die Berliner CDU hatten sich zuletzt auch die Sozialdemokraten für die Ausbauprojekte U6 und U8 ausgesprochen.



Die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey begrüßte die U7-Pläne der Senatsverwaltung für Verkehr, mahnte aber auch weitere Schritte an: "Berlin braucht ein leistungsfähiges, hochwertiges und schnelles Verkehrsnetz, damit die Berlinerinnen und Berliner rund um die Uhr zuverlässig an ihr Ziel kommen", sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur. Jeder Ausbau des Liniennetzes in die Außenbezirke hinein sei ein wichtiger Beitrag, damit Berlin nicht nur in die Dichte und Höhe, sondern auch in die Breite wachsen kann, ergänzte die Bundesfamilienministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. "Das ist entscheidend für eine gute Zukunft in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. So kann auch die klimafreundliche Stadt gelingen."



Auch CDU und FDP wollen mehr als nur U7-Ausbau

Die Berliner SPD hatte Anfang Februar mitgeteilt, nach der Abgeordnetenhauswahl "umgehend" mit den Planungen für vier Linienverlängerungen beginnen zu wollen. Darunter sind die U2 nach Pankow Kirche, die U3 nach Mexikoplatz mit Anschluss an die S-Bahn und die U8 ins Märkisches Viertel. Auch die Verlängerung der U7 zum BER und zur Heerstraße, wurde im Programmentwurf erwähnt.



Auch die Berliner CDU fordert einen Ausbau der U3 von Krumme Lanke zum Mexikoplatz. Zudem müsse die U9 von Rathaus Steglitz nach Lankwitz, die U1 von der Warschauer Straße zum Ostkreuz und die U7 von Rudow zum BER-Flughafen verlängert werden. CDU-Landeschef Kai Wegner warnte am Wochenende vor Verschiebungen von U-Bahn-Projekten: "Wenn SPD und Grüne es ernst meinen, dann müssen wir zwingend auch über die Verlängerungen der Linien 8 und 6 sprechen", so Wegner.



Auch der FDP-Verkehrspolitiker Henner Schmidt betonte, auch andere U-Bahn-Verlängerungen, müssten nun zügig angegangen werden. Grundsätzlich befürworte die FDP die Pläne zur Erweiterung der U7.



Mögliche U-Bahnverlängerungen

IHK: "Ein Schritt in die richtige Richtung"

So sieht dass auch die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK). Grundsätzlich sei der Ausbau des U-Bahnnetzes "ein Schritt in die richtige Richtung", sagte der Geschäftsführer Wirtschaft und Politik, Jörg Nolte, der Deutschen Presse-Agentur. Der Ausbau sei in den vergangenen Jahrzehnten "sträflich" vernachlässigt worden.



Nolte forderte, nicht nur die Verlängerung der U7 in den Blick zu nehmen. Besonders wichtig sei ein Abzweig der U6 zum künftigen Technologie-Campus auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tegel. Auch eine Weiterführung der U8 ins Märkische Viertel und der U9 nach Pankow sei sinnvoll.

