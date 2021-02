Eigentlich hat sich seit September nicht viel getan, was die politische Stimmung in Berlin angeht. Die meisten Parteien verharren auf ihren Umfragewerten vom Spätsommer: Die CDU bleibt mit 22 Prozent zweitstärkste Kraft, die Linken kleben bei 15, die FDP muss weiter bei sechs Prozent zittern, ob ihr der Wiedereinzug gelingt. Beachtenswert ist da schon eher, dass die AfD erstmals seit der Wahl 2016 in den einstelligen Bereich gerutscht ist. Der jüngste BerlinTrend von infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost sieht die Partei bei neun Prozent.

Doch das gerät zur Fußnote angesichts einer anderen bemerkenswerten Verschiebung: Die Grünen verteidigen zwar mit 23 Prozent ihre Spitzenposition, sacken aber drei Punkte ab. Und die SPD? Sie schnellt just um drei Punkte nach oben, auf jetzt 18 Prozent. Es sieht also so aus, als jage die eine Regierungspartei der anderen Stimmen ab. Was auffällt: Beide Parteien haben im vergangenen halben Jahr ihre Spitzenkandidatinnen-Frage geklärt. Die SPD setzt auf ihre neue Chefin und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die Grünen auf ihre Abgeordnete Bettina Jarasch. Lässt sich an diesem BerlinTrend schon ablesen, was die Berlinerinnen und Berliner von diesen Personalentscheidungen halten?

In Teilen sicher. Giffey ist in ihrem Amt als Bundesministerin seit Wochen dauerpräsent in den Medien. Daneben wirft sie sich als SPD-Landesvorsitzende mit Interviews für ihre Partei ins Zeug. Jarasch kann da nicht mithalten. Grünen-intern gilt sie zwar als beste Wahl, weil sie die unterschiedlichen Kräfte der Partei zu parieren weiß. Doch öffentlich ist sie kaum bekannt. Auch das zeigt der BerlinTrend deutlich. Während Franziska Giffey bei der Frage nach der Zufriedenheit mit dem politischen Personal mit 46 Prozent den Top-Wert unter den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten einfährt, kommt Bettina Jarasch gerade mal auf 10 Prozent.