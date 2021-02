dpa/Britta Pedersen Audio: Inforadio | 05.02.2021 | Jan Menzel | Bild: dpa/Britta Pedersen

Umstrittene Vorkaufsrechte - Untersuchungsausschuss "Diese eG" startet

05.02.21 | 08:16 Uhr

Die Affäre um die Genossenschaft "Diese eG" wird ab Freitag vom Berliner Parlament durchleuchtet. CDU und FDP nehmen den grünen Baustadtrat Florian Schmidt und fünf Senatsmitglieder ins Visier. Koalitionäre sehen darin ein Wahlkampfmanöver. Von Jan Menzel

Fein säuberlich aufgeteilt in sieben Komplexe mit mehr als 100 Fragen haben die beiden Oppositionsfraktionen CDU und FDP ihren umfangreichen Fragenkatalog. Sie wollen wissen, wie der hoch umstrittene Häuser-Kauf zustande kam, welche Risiken und Kosten den Steuerzahlern aufgebürdet wurden und wie es dazu kam, dass gleich mehrere Senatsverwaltungen eingreifen mussten, um das wackelige Geschäft zu retten. Reizfigur für die Opposition ist der vielfach als Robin Hood der Mieter titulierte Baustadtrat des Bezirks, Florian Schmidt. Der Grünen-Politiker hatte verhindert, dass mehrere Wohnhäuser an private Käufer veräußert wurden und zugunsten der Genossenschaft "Diese eG" das Vorkaufsrecht des Bezirks geltend gemacht. Die noch junge Genossenschaft war finanziell jedoch heillos überfordert. Und auch für den Bezirk war der Deal ein paar Nummern zu groß. Am Ende mussten der Senat und die landeseigene Investitionsbank IBB einspringen.

CDU sieht "Erpressung"

Die Affäre rief zwischenzeitlich auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Der Rechnungshof untersuchte den Fall und rügte den Bezirk deutlich. Nun anderthalb Jahre nachdem Baustadtrat Florian Schmidt das Vorkaufsrecht ausübte, ziehen CDU und FDP das vermeintlich schärfste Schwert des Parlaments. "Die zentrale Frage ist, warum die 'Diese eG' eigentlich eine Blankovollmacht seitens der Berliner Verwaltung bekommen hat, obwohl sie gar nicht zahlungsfähig war", sagt der Abgeordnete Bernd Schlömer, der für die FDP als Obmann im Ausschuss sitzen wird. Für CDU-Obmann Stefan Evers ist "das Schlimme", dass Friedrichshain-Kreuzbergs Baustadtrat den Senat und die Steuerzahler in Haftung genommen habe. Florian Schmidt habe "buchstäblich erpresst" und der Senat habe sich erpressen lassen, so Evers. "Nichts von dem, was er unternommen hat, wäre möglich gewesen, ohne dass es Mitwissen und Mittäterschaft im Senat gab."

Rechnungshof rügt den Bezirk

Bei null anfangen müssen die 12 Mitglieder des Untersuchungsausschusses bei ihrer Aufklärungsarbeit indes nicht. Der Landesrechnungshof hatte den Erwerb der sechs Mietshäuser in seinem jüngsten Jahresbericht bereits unter die Lupe genommen und ein "pflichtwidriges Ausüben von Vorkaufsrechten" durch Baustadtrat Schmidt moniert. Der Grünen-Politiker habe die finanziellen Voraussetzungen der Genossenschaft nicht ausreichend geprüft. Dadurch seien für den Bezirk Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 270.000 Euro ausgelöst worden. Das zusätzliche Haftungsrisiko beziffern die Rechnungsprüfer auf 27 Millionen Euro. In keinem der Fälle hätten dem Bezirksamt aktenkundige Erkenntnisse vorgelegen, dass die Genossenschaft die Millionensummen zum Kauf der Objekte aufbringen könne, heißt in dem Bericht. Die Rechnungsprüfer führen aus, dass die "Diese eG" bei zwei Grundstücken den Kaufpreis bei Fälligkeit nicht zahlen konnte und eine andere Genossenschaft als Retter in der Not einspringen musste.

Grüne: U-Ausschuss ist der falsche Ort

Regelverstöße, Freibriefe und unkalkulierte Wagnisse sieht auch FDP-Obmann Schlömer. Seine Partei werde, um ähnliche Fälle in der Zukunft zu verhindern, den Finger in die Wunde legen. Es sei nicht akzeptabel, dass ein "Andi-Scheuer-Modus für das Land Berlin Einzug hält", vergleicht Schlömer die Kreuzberger Vorkaufsaffäre mit dem Mautdebakel des Bundesverkehrsministers.

Einen anderen Vergleich zieht der der SPD-Abgeordnete Christian Hochgrebe. "Wenn man sich anschaut, wofür ansonsten Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden, für den BER, für den Fall Amri, dann ist das eine Qualität, für die man wirklich Untersuchungsausschüsse braucht." Die Vorgänge um die "Diese eG" lägen anders und seien schon untersucht. Grünen-Obmann Andreas Otto hält den Untersuchungsausschuss für den gänzlich falschen Ort der Auseinandersetzung. "Hier geht es um einen politischen Streit darüber, welche Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik wollen wir in Berlin", sagt Otto. Rot-Rot-Grün habe sich auf die Fahnen geschrieben, dass Mietshäuser, die sonst an Spekulanten fallen, von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften übernommen werden. Bei CDU und FDP gebe es offenbar Leute, die das falsch finden und eine andere Wohnungspolitik wollen, so der grüne Abgeordnete.

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Friedrichshain-Kreuzbergs umstrittener Baustadtrat Schmidt konnte zwischenzeitlich für sich einen juristischen Erfolg verbuchen. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen ihn wegen Haushaltsuntreue ein. Schmidt kritisierte via Twitter "Falschbehauptungen von FDP/CDU" und erklärte, "permanente Diffamierungen und Bedrohungen" würden ihn nicht davon abhalten, seine "Arbeit gegen den Ausverkauf der Stadt" fortzusetzen. Schmidt dürfte einer der ersten Zeugen sein, die der Ausschuss vernehmen wird. Anspruchsvoll ist in jedem Fall der Zeitplan der Abgeordneten. Gerade einmal acht Sitzungen bleiben bis zur Sommerpause für die Vernehmungen. Auch wenn erst am Freitag über die Reihenfolge und die Tagesordnung entschieden wird, können sich jetzt schon fünf ehemalige und amtierende Senatsmitglieder auf eine Einladung freuen. Die damalige Bausenatorin Katrin Lompscher und ihr Nachfolger Sebastian Scheel (beide: Die Linke) werden ebenso wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (B90/Die Grünen), Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) und Innensenator Andreas Geisel (SPD) befragt werden. In der Sommerpause muss dann der Abschlussbericht geschrieben werden, um spätestens bis zur letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses vor der Wahl im September vorzuliegen.

