Ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne startet am Freitag in Berlin. Das Bündnis "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" hat dann vier Monate Zeit, die benötigten Unterschriften für sein Anliegen zu sammeln.



Es setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu enteignen, also deren Wohnungen gegen Entschädigung in die öffentliche Hand zu überführen. So soll der Anstieg der Mieten in der Hauptstadt gestoppt werden. Betroffen wäre etwa ein Dutzend Unternehmen mit zusammen fast 250.000 Mietwohnungen in Berlin, darunter der Konzern Deutsche Wohnen.