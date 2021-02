Vorort Donnerstag, 18.02.2021 | 09:30 Uhr

Danke, guter Artikel, viel Wahrheit. Die Schüler müssen sich zu mehreren treffen (dann können sie auch zur Schule, oder?) um gemeinsam Gruppenarbeiten an einem Laptop zu lösen und Stapel an Aufgabenblättern zu drucken und gemeinsam als Gruppenarbeit zu lösen. Was genau haben die Lehrer nicht verstanden an der Pandemie? Vielleicht, dass es um Reduzierung (!) von Kontakten ging? Natürlich ist das Verschicken von Emails mit ellenlange Aufgabenblättern, schwarze SChrift auf grauem Hintergrund, also faktisch undruckbar, eine Null-Lösung! Zumal wenn der Drucker, sofern überhaupt vorhanden, eigentlich dem Homeoffice der Eltern gehört und Druckerpatronen Feenstaub sind!



Auch die IT-Ausstattung wäre kein Hindernis, wenn...ja WENN man mal NACHDENKEN würde. Denn dann könnte man nach dem Denken sogar organisieren, und würde nur sinnvolle Dinge bearbeiten.



Aber in dieser Pandemie trennt sich halt Spreu deutlich vom Weizen. Und der Spreu-Anteil liegt bei min. 50 %!