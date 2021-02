Fronzek Samstag, 27.02.2021 | 21:17 Uhr

"Daniel Freiherr von Lützow hatten sich immer wieder hinter den Ex-Vorsitzenden gestellt" Nein, schon seit einiger Zeit scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Wie in originären Medien berichtet wird, wurde Kalbitz bei seiner Kandidatur auf einen Listenplatz keine Chancen eingeräumt. Mit seinem heutigen Verzicht sei er nur einer sicheren Niederlage bei der morgigen Aufstellung zuvorgekommen. Und von Lützow sagte so ziemlich das Gegenteikl dessen, was RBB insuriert.



Von Lützow hatte davon gesprochen, dass die von Kalbitz geplante Kandidatur den Landesverband spalten könnte: „Wenn Andreas (Kalbitz) dann kandidiert, reißt er mit seinem Hintern alles ein, was wir gemeinsam in den letzten Jahren aufgebaut haben.“