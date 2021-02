Bild: Morris Pudwell

Rummelsburger Bucht - 300 Menschen demonstrieren gegen Räumung von Obdachlosencamp

08.02.21 | 10:17 Uhr

Die Räumung des Obdachlosencamps in der Rummelsburger Bucht durch den Berliner Bezirk Lichtenberg hat Proteste in der linken Szene ausgelöst. Am Sonntagabend setzte sich ein Protestzug aus der Rigaer Straße in Bewegung.



Gegen die Räumung eines Obdachlosencamps an der Rummelsburger Bucht in Berlin-Lichtenberg haben am Sonntagabend mehrere hundert Menschen demonstriert. Darunter waren auch einige Personen aus der linksautonomen Szene.

Wie die Polizei rbb|24 am Montagmorgen mitteilte, blieb die Demonstration mit bis zu 300 Teilnehmern friedlich. Sie stand unter dem Motto "Friede den Hütten - Krieg den Palästen". Der Protestzug war auf dem "Dorfplatz" der Szene in der Rigaer Straße in Friedrichshain gestartet.

Kritik an Durchführung der Räumung

Am Freitagabend war das von etwa 100 Menschen bewohnte Obdachlosencamp vom Bezirk Lichtenberg geräumt worden. Wegen des Kälteeinbruchs habe man nicht mehr gewährleisten können, dass Leib und Leben der Menschen gesichert sei, sagte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Kevin Hönicke (SPD). Der Bezirk stellte Busse bereit, um sie in Notunterkünfte zu bringen. 47 Obdachlose seien zu einem Friedrichshainer Hostel gebracht worden, teilte die Sozialverwaltung mit. Bereits am Samstag hatten vor Ort einige Dutzend Menschen gegen die Räumung des Camps protestiert. Sie warfen dem Bezirk vor, mit der Aktion Obdachlose um ihre Habe und zusätzlich in Gefahr zu bringen. Hönicke hatte den Campbewohnern zugesagt, ihre Habseligkeiten in den nächsten Tagen noch abholen zu können. Allerdings war auf Bildern bei Twitter zu sehen, dass die Behausungen der Obdachlosen nach und nach abgerissen werden.

Auf dem Gelände an der Rummelsburger Bucht soll demnächst gebaut werden. Neben Hunderten Wohnungen soll dort auch die umstrittene Touristenattraktion Coral World entstehen.