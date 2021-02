dpa/Christophe Gateau Audio: rbb | 18.02.2021 | Chronologie | Dominik Nourney | Bild: dpa/Christophe Gateau

Rassistischer Anschlag vor einem Jahr - Berlin gedenkt der Opfer von Hanau

18.02.21 | 19:24 Uhr

Am Freitag vor einem Jahr wurden bei einem rassistisch motivierten Anschlag in der hessischen Stadt Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln ermordet. Zum Gedenken an die Opfer finden auch in Berlin mehrere Veranstaltungen statt.

Ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau haben Politiker, Verbände und Kirchen am Donnerstag an die Opfer erinnert. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte: "Rassistische und rechtsextremistische Gewalt, Hass und Menschenfeindlichkeit zerstören unsere Gesellschaft. Das dürfen wir nicht zulassen." In der Hauptstadt finden am Donnerstagabend, am Freitag sowie Samstag mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in der hessischen Stadt neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen [tagesschau.de]. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.



Grüne: Hanau ist kein Einzelfall

Die Berliner Grünen erklärten, Hanau sei kein Einzelfall gewesen und erinnerten an den Mordfall Lübke, den Anschlag von Halle und die Anschlagsserie von Neukölln. Bereits vor zehn Jahren sei die Erschütterung nach den NSU-Morden groß gewesen. "Passiert ist seitdem: wenig." "Rechter Terror bedroht unser aller Zusammenleben", erklärte die Berliner Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Rechte Strukturen müssten zerschlagen sowie rassistischen und antisemitischen Ideologien widersprochen werden - "egal in welchem Gewand sie auftreten". Der Zentralrat der Muslime nannte das Attentat einen "schrecklichen rassistischen Terroranschlag". Der Zentralrat der Juden forderte, rechtsextreme Netzwerke, die weiterhin existierten, aufzudecken.

Gedenkveranstaltungen und Demo

Am Donnerstagabend erinnerte das Bezirksamt Neukölln an die Opfer des Mordanschlags in Hanau. Über dem Eingang des Neuköllner Rathauses war ein Transparent mit den Namen der Mordopfer zu sehen. An Fenstern des Gebäudes leuchteten 213 Kerzen. Damit wurde laut Bezirksamt der 213 Menschen gedacht, die seit 1990 Opfer rechtsextremer oder rassistischer Gewalt wurden. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) bat die vor dem Rathaus versammelten Menschen um eine Schweigeminute. Für Freitag sind weitere Veranstaltungen geplant, unter anderem am Leopoldplatz im Wedding, am Oranienplatz in Kreuzberg und vor dem Rathaus Neukölln (alle 16:00 Uhr). Für Samstag (14:00 Uhr) ist eine Demonstration gegen Rassismus in Neukölln angekündigt.



Menschen zeigen in Neukölln Plakate mit den Namen der Opfer von Hanau. Bild: dpa/Christophe Gateau

Sendung: Abendschau, 18.02.2021, 19.30 Uhr