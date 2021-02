Bild: dpa/Gaetan Bally

Gleichgeschlechtliche Paare - Mehr Mutter fürs Kind

16.02.21 | 06:06 Uhr

Heiraten? - Ja. Gemeinsame Elternschaft aber sieht das deutsche Recht für gleichgeschlechtliche Paare nicht vor. Mehrere Paare erstreiten dieses Recht nun vor Gericht. Eine Berliner Mutter und ihre Partnerin klagen ebenfalls. Von Stefan Ruwoldt

Das Standesamt ist die hohe Einrichtung, wo sich Paare den amtlichen Stempel zum Glück holen. Und beim Standesamt zeigen Paare auch die Geburt ihrer Kinder an. Eigentlich. Denn sind die Antragsteller zwei gleichgeschlechtliche Partner, die ein Kind bekommen, verweigern ihnen die Berliner Behörden die Anerkennung als Mutter und Mutter. Was bei heterosexuellen Paaren der Standard ist - die Frau entbindet, der Mann nickt, dann sagt er: "Ja, das ist mein Kind" und unterschreibt dafür -, geht bei zwei Frauen nicht. Keine Unterschrift gilt und keine Erklärung hilft. Ein Nicken schon gar nicht. Das Kind hat nur eine Mutter. Die zweite Mutter hat das Amt mit einem Stempel aussortiert.

Mutter und Mutter - aber nur für wenige Tage

Daniela Sting und ihre Partnerin sind glückliche Berliner Eltern. Sie wohnen in Neukölln und freuen sich über ihr gemeinsames Kind, Clara*. Clara wurde im November geboren. "Ihr Sonnenschein", wie sie sagen. Schon vor der Entbindung hat Daniela behördlich erklärt "Ich werde für Clara die zweite Mutter sein", festgehalten bei einem Notar. Wenige Tage später dann hat Barbara Clara entbunden: "In der Klinik in Berlin-Friedrichshain wurde Clara in ihren ersten offiziellen Dokumenten daher mein Nachname gegeben", erzählt Daniela. "Sting" heißt die Kleine. Genauer: "Sting" hieß die Kleine. An dieser Stelle muss man erklären, dass diese Erklärung - die Anerkennung der Elternschaft - bei Männern eine Formalie ist. Daniela aber wird dieses Recht, als zweiter Elternteil ebenfalls Mutter von Clara zu sein, verwehrt. Das Bezirksstandesamt lehnt die Erklärung ab. Daniela Sting arbeitet selbst bei einer Behörde und fasst das, was hier passiert, mit drei bürokratischen Substantiven zusammen: "Begründung: Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt nur eine Vaterschaftsanerkennung." Und gegen genau diese drei Substantive klagen Daniela Sting und ihre Partnerin Barbara nun. Die "Begründung" der Behörde sei eine Diskriminierung, das "Bürgerliche Gesetzbuch" sei hier veraltet und "Vaterschaft" müsse schlicht auch als "Mutterschaft" möglich sein.

Regierungskoalition bewegt sich nicht

Ursache für dieses Dilemma ist die Bundespolitik. Sie hätte vielen gleichgeschlechtlichen Paaren diese Klage nun ersparen können, sie hätte das Standesamt auch für diese Paare zu einer Glücksstube machen können. Und sie hätte den Jugendämtern ihren Scharfrichterstatus nehmen können, also in Adoptionsverfahren entscheiden zu müssen, ob gleichgeschlechtliche Paare auch gleichberechtigte Eltern sein können - im Fall von Daniela und Barbara als Mutter und Mutter. Ein Koaltionsversprechen, genau das auch möglich zu machen, hatte die Bundesregierung von Union und SPD vor ihrer Bildung im Jahr 2018 abgegeben. Gehalten aber hat sie es bislang nicht. Soweit die Politik. Die rechtliche Grundlage für Danielas und Barbaras Klage ist eine frühere Entscheidung der großen Koalition, und zwar aus dem Jahr 2017. Damals hatte der Gesetzentwurf der SPD zur rechtlichen Gleichstellung homosexueller Paare zu koalitionsinternem Ärger mit der Union geführt, sich aber durchgesetzt: Das Parlament verabschiedete das Gesetz, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuvor den Koalitionszwang für die Abstimmung aufgehoben und so das "Ja" vieler SPD-und CDU-Abgeordneter ermöglicht. "Homo-Ehe" nannten damals viele diese dann ab dem 1. Oktober 2017 mögliche Ehe für alle.

Ehe für alle mit einem entscheidenden Haken

Doch diese Ehe für alle hat einen für die Kinder gleichgeschlechtlicher Partner entscheidenden Haken: Während bei Kindern heterosexueller Paare das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) gilt, wonach "Vater eines Kindes der Mann [ist], der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, der die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft [...] gerichtlich festgestellt ist", wird genau dies gleichgeschlechtlichen Paaren verwehrt. "Ich muss einen Adoptionsantrag stellen - einen Adoptionsantrag für mein eigenes Kind", erklärt Daniela Sting.

Weil die Politik ihr Versprechen nicht einhält, klagen viele Paare

Um diese Gesetzeslücke zu schließen, legten Union und SPD mit dem Koalitionsvertrag ihrer neuen Regierung im Januar 2018 nach: Lesbische Paare sollten bei der Geburt eines Kindes gleichgestellt werden. Ein Entwurf sieht vor, die Mutterschaftsklausel des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) um einen Absatz zu erweitern: "Mutter eines Kindes ist neben der Mutter nach Absatz 1 auch die Frau, die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter nach Absatz eins verheiratet ist oder die die Mutterschaft anerkannt hat." Das bislang nötige Adoptionsverfahren für Mütter in lesbischen Partnerschaften fiele bei dieser Gesetzesänderung weg. Doch das Gesetz kam bislang nicht. Besagter Absatz 1 sagt derzeit noch: "Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat." Und nach koalitionsinternen Aussagen wird es diese Gesetzesänderung aufgrund von Widerständen aus der Union wohl auch nicht so schnell geben. Viele Paare und ihre Kinder müssen hier also auf die Politik warten. Das aber lehnen Daniela Sting und ihrer Partnerin ab und sind sich in dieser Ablehnung einig mit mehreren anderen Aktivistinnen der Initiative "nodoption.de". Sie wollen sich ihr Elternrecht juristisch einholen.

Die Adoption des eigenen Kindes - und keine Alternative

Ein Adoptionsverfahren ist wegen der fehlenden Rechtsänderung durch die Politik die bislang einzige mögliche Alternative für lesbische Partnerinnen, ihre Mutterschaft anerkennen zu lassen. Für Daniela Sting aber ist solch eine Adoption und die damit verbundene Behördenprozedur "eine massive Diskriminierung": "Wenn wir Pech haben, wird uns eine Richterin oder ein Richter am Familiengericht alle möglichen Steine in den Weg legen - so geschieht es regelmäßig etwa in einem anderen Berliner Bezirk, wo sich der Adoptionsprozess dann über Jahre hinzieht." Die Konsequenz eines solchen Verfahrens sei, dass das Paar "am Ende des Verfahrens persönlich vor Gericht" stehe: "Vorher kommt das Jugendamt zu Besuch zu uns nach Hause und fragt mich voraussichtlich nach meinem Verhältnis zu Männern (sehr gut), meinen früheren Beziehungen (auch gut) - und ob Clara eine männliche Bezugsperson hat: Ja, ihren wundervollen Vater, der leider wegen der Adoption all seine Rechte abgeben muss - ein ebenfalls nicht hinnehmbarer Zustand", erklärt Daniela Sting.

"Stiefkindadoption" der eigenen Mutter? - Für die Anwältin ein Rechtsbruch

Lucy Chebout ist Anwältin, spezialisiert auf Elternrecht. Sie vertritt mehr als ein Dutzend Paare in Berlin und München und eine Familie vor dem OLG Celle auf ihrem Klageweg für die Anerkennung der Elternschaft nach der Geburt. Parallel haben etwa eine Hand voll Paare weitere Anträge in Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt eingereicht.



Für deutschlandweite Aufmerksamkeit auch in den sozialen Medien unter dem Hashtag

#PaulaHatZweiMamas sorgte dabei der Fall eines von Lucy Chebout vertretenen lesbischen Paares aus Niedersachsen, das dafür kämpft, dass ihre Tochter eben zwei Mütter hat.



Hier wie auch in den anderen Fällen geht es darum, gerichtlich feststellen zu lassen, dass beide Mütter von Beginn an die rechtlichen Eltern des Kindes sind. Es sei diskriminierend, dass für diese Paare der bisher einzig rechtlich vorgesehenen Weg die Adoption ist, so die Anwältin.



Die Paare fordern, dass neben der gebärenden Mutter auch die zweite Mutter rechtlich anerkannt wird – sei es durch die Ehe oder, bei unverheirateten Paaren, durch eine notariell beurkundete Mutterschaftsanerkennung.

"Sind sie nun verheiratet oder unverheiratet - derzeit gibt es für gleichgeschlechtliche Paare nur einen einzigen Weg zur gemeinsamen Elternschaft: die - rechtlich sogenannte - Stiefkindadoption", sagt Lucy Chebout. Eine Gesetzesänderung wäre darum hier für sie folgerichtig. Mit der Gesetzesänderung würden beide Mütter qua Geburt des Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen werden. Es gäbe dann – wie bei heterosexuellen Eltern auch – keinen großen Behördenaufwand mehr.

Der Mann darf seine Elternschaft anerkennen - die Frau nicht?

Die Anwältin argumentiert, dass es derzeit bereits rechtlich zulässig sei, dass ein Kind mittels Samenspende gezeugt wird: "Der Spender bleibt für die Familie anonym, seine Daten werden aber in einem zentralen Register erfasst, so dass das Kind später die genetische Abstammung klären kann." Zum rechtlich haftenden Vater aber könne der Spender bei solch einer anonymen Spende nicht gemacht werden." Es gibt also auch keinen Grund, warum die Partnerin der Mutter nicht der zweite rechtliche Elternteil des Kindes sein sollte", so die Anwältin. Jeder Mann könne bei solch einer Spende die Vaterschaft anerkennen. Dies müsse auch für Frauen möglich sein. Chebout sagt, dass die aktuelle Rechtspraxis zur Folge habe, dass Kinder lesbischer Paare in einer doppelt prekären Situation seien: "Sie haben derzeit gar keine Möglichkeit, einen zweiten rechtlichen Elternteil zu bekommen, wenn nicht diese Stiefkindadoption durchgeführt wird." Jeder x-beliebige Mann könne mit Zustimmung der Mutter die Vaterschaft für das Kind anerkennen und als zweiter rechtlicher Elternteil in die Geburtsurkunde eingetragen werden, nur die zweite Mutter hat keine Möglichkeit, zweiter rechtlicher Elternteil zu werden. "Das ist absurd und diskriminierend."

Biologie ist nicht die Grundlage der Rechtspraxis

Damit es aber eben nicht dabei bleibt, dass jedes Paar nur für sich allein klagt und um die Mutterschafts-Anerkennung gegen die Mühlen der Justiz kämpft, dafür setzt sich Christina Klitzsch-Eulenburg mit ihrer Initiative "Nodoption" ein. "Wir sind nur ein loser Verbund, in Deutschland sind es etwa ein Dutzend Verfahren, in Berlin aktuell acht", erklärt die Aktivistin. Ein lesbisches Paar bekomme ein Kind, doch erst, wenn sie die Adoption beantragten und dafür diverse Prüfungen über sich ergehen ließen, werde eine der Mütter zur rechtlich anerkannten Stiefmutter. Wie absurd dies sei, zeige ein Paar, das nun ebenfalls klage, sagt Christina Klitzsch-Eulenburg. Hier habe sich die eine Partnerin die durch einen Spender befruchtete Eizelle ihrer Partnerin einsetzen lassen und das gemeinsame Kind ausgetragen und geboren, doch ihre Partnerin, die Spenderin der Eizelle, müsse nun als beantragende Stiefmutter zur Behörde. Das zeige: "Die Rechtslage ist nicht biologisch orientiert, sondern es geht darum, Eltern und Kind abzusichern." Doch statt genau dies auch Kindern lesbischer Paare zu ermöglichen, also doppelt abgesichert zu sein, werde den Kindern in der aktuellen Gesetzesauslegung dieses Rechts des zweiten Elternteils verwehrt. Mit ihren Klagen beim Familiengericht forderten die Paare nun schlicht, dass die Richter die Ablehnung der Mutterschaft durch die Standesämter für rechtswidrig erklären. "Uns geht es um die Kinder, sie werden anders behandelt", so Christina Klitzsch-Eulenburg. Dies aber dürfe es nicht geben.



Statt der Anerkennung vom Standesamt ein Testament

Daniela Sting und ihre Partnerin Barbara gehen mit ihren Vorwürfen gegen die Behördenpraxis noch ein bisschen weiter: "Die aktuelle Rechtspraxis ist eine Diskriminierung des Kindes, unserer Tochter Clara." Denn Clara habe erst dann zwei Eltern, wenn die Behörde in diesem Stiefkindadoptions-Verfahren ihre Erlaubnis erteile. Dies sei eine Umkehrung dessen, was das Grundgesetz im Artikel 6 vorsehe mit seinem besonderen Schutz von Ehe, Familie, Pflege und Erziehung der Kinder. Eine Diskriminierung des Kindes sei es, weil das zuständige Standesamt in Berlin das grundgesetzlich verankerte Recht von Kindern auf Fürsorge und Schutz bislang nicht gewährt. Statt der Absicherung hätten sie nun als junge Familien zwei juristische Verfahren zu bewältigen: die Stiefkindadoption und die Klage um Anerkennung ihrer Elternschaft.

Um Clara als Halbwaise mit einer Versorungssicherheit auszustatten, haben Daniela und Barbara noch wenige Tage vor Claras Geburt ihr Testament geschrieben und darin Claras Versorgung für den Fall ihres Todes festgehalten. "Absurd" nennt Daniela Sting das. Denn das heißt: Noch bevor Clara geboren wurde, mussten ihre Eltern selbst ihre eigenen Todesfälle kalkulieren. Einen stärkeren Beweis die Hinfälligkeit des Gesetzes gibt es kaum.

*Name von der Redaktion geändert

