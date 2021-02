In dem von Linksmilitanten bewohnten Haus in der Rigaer Straße 94 können die von der Berliner Polizei im Sommer 2020 festgestellten Brandschutzmängel nun doch von einem unabhängigen Gutachter geprüft werden.



In einem Eilverfahren hatte die Eigentümergesellschaft, die britische Lafone Investments, beantragt, dass die Bewohner einem von der Gesellschaft beauftragten Sachverständigen Zugang gewähren müssen. Das Kammergericht gab diesem Antrag nun statt. Der Beschluss liegt rbb24 Recherche und der "Berliner Morgenpost" vor. Dem Beschluss zur Folge müssen Bewohner dem Gutachter sogar Zugang zu Wohnungen in dem Gebäude gewähren.

Das Berliner Verwaltungsgericht entschied zudem, dass dem Gutachter bei seiner Prüfung in dem Gebäude Polizeischutz zu gewähren sei. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Unter Hinweis auf die Gefahr, dass der Prüfer gewaltsam an der Ausübung seiner Tätigkeit behindert werden könne, habe die Eigentümergesellschaft um Polizeischutz gebeten, hieß es. Dieser Argumentation sei das Gericht in seiner Entscheidung auf einen entsprechenden Eilantrag nun gefolgt.