Die Berliner Integrationssenatorin wollte im öffentlichen Dienst eigentlich eine Quote für Menschen mit Migrationshintergrund. Diesen Vorschlag hat sie nun in Absprach mit dem Innensenator zurückgezogen. Stattdessen soll es nun freiwillige Regelungen geben.

Eine feste Quote für Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst in Berlin wird es vorerst nicht geben. Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) zog am Freitag einen entsprechenden Vorschlag zurück, wie der Senat mitteilte. Mit Innensenator Andreas Geisel (SPD) einigte sie sich demnach darauf, dass es Förderpläne und Zielvorgaben auf freiwilliger Grundlage geben soll. Danach sollen Menschen mit Migrationshintergrund in besonderem Maße berücksichtigt werden, wenn Stellen oder Ausbildungsplätze neu besetzt werden.

Breitenbach hatte in einem Gesetzentwurf formuliert, dass in der Verwaltung anteilig ähnlich viele Menschen mit ausländischen Wurzeln arbeiten sollen, wie es sie in der Bevölkerung gibt. Der Anteil in den Landesbehörden wird auf 12 Prozent geschätzt, in der Berliner Bevölkerung liegt er bei 35 Prozent.