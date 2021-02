Bild: Ferat Kocak /dpa

Kommentar | Bericht zu Neuköllner Anschlagsserie - Betroffene für unmündig zu erklären, bringt keine Aufklärung

21.02.21 | 19:37 Uhr

In einem Bericht über die Ermittlungen zur Neuköllner Anschlagsserie wird den Betroffenen unterschwellig vorgeworfen, sie würden die Arbeit der Sicherheitsbehörden nicht verstehen. Schuld seien die Medien. Doch das ist zu simpel. Ein Kommentar von Jo Goll



Was der ehemalige Bundesanwalt Herbert Diemer und die frühere Eberswalder Polizeipräsidentin Uta Leichsenring auf 28 Seiten zum Neuköllner Anschlagskomplex zusammen getragen haben, bringt niemanden weiter. Die profane Feststellung - die verzweifelten Betroffenen und die erfolglosen Sicherheitskräfte müssten sich mal an einen Tisch setzen und sich ordentlich aussprechen, dann würde man sich gegenseitig besser verstehen und schon liefe alles besser - mutet nahezu naiv an. Diese Haltung negiert, dass es in den Jahre andauernden Ermittlungen eine Vielzahl von Pannen und jede Menge Unzulänglichkeiten auf Seiten der Sicherheitsbehörden gab. Das wird dem Anspruch der Opfer, endlich ernst genommen zu werden, nicht gerecht. Zudem haben die Betroffenen immer und immer wieder ihren Gesprächsbedarf mit dem LKA, dem Verfassungsschutz und der Staatsanwaltschaft signalisiert. Und statt Gesprächsangeboten häufig immer wieder die eine Antwort bekommen: Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir keine Auskunft geben. Kommunikation kann keine Einbahnstraße sein. Behörden halten sich bedeckt, die Betroffenen sollen reden - diese Einseitigkeit war den Opfern häufig zu wenig.

Angst der Opfer nicht verstanden

Autos, die mitten in der Nacht angezündet wurden, die in Hofeinfahrten standen, die in unmittelbarer Nähe zu Gasleitungen und Schlafzimmerfenstern brannten - wer solche Taten als etwas bezeichnet, das "im Einzelfall für sich gesehen nicht als besonders schwer" zu betrachten sei, hat offensichtlich nicht begriffen, welchem Druck und welcher Angst die Opfer seit Jahren ausgesetzt sind.

Wer Ermittlern vor allem dazu rät, besser mit den Betroffenen zu kommunizieren und die eigene Arbeit einfach besser zu erklären, macht die Opfer einer rechtsextremen Terror-Serie zu unmündigen Kindern, die angeblich nicht verstanden haben, wie polizeiliche Ermittlungsarbeit aussieht.

Medienschelte zeugt von Ratlosigkeit

Wer für das entstandene Misstrauen der Opfer gegenüber den erfolglosen Ermittlern die Medien verantwortlich macht, nimmt auch hier die Befürchtungen und Ängste der Betroffenen nicht ernst. Und er hat nicht verstanden, dass Journalisten zwar immer wieder die Überbringer schlechter Nachrichten sind, ihre Recherchen für die Betroffenen aber zumindest einen Hoffnungsschimmer auf die Wahrheit bieten. Eine Wahrheit, auf die die Opfer zu Recht einen Anspruch reklamieren.

Sie wollen wissen und restlos geklärt sehen, wie es sein kann, dass ein Polizeibeamter, der Jahre lang als Verbindungsbeamter für die Opfer fungierte, wegen eines mutmaßlich rassistischen Angriffs auf einen Asylbewerber vor Gericht steht. Sie wollen wissen, wie es möglich ist, dass zwei Verfassungsschützer einen LKA Kollegen gesehen haben wollen im vertrauten Gespräch mit einem der hauptverdächtigen Neonazis. Jene Begegnung in einer Neuköllner Kneipe soll schließlich nur eine merkwürde Verwechslung gewesen sein, heißt es nach Monaten interner Ermittlungen.

Was in dieser Kneipe wenige Wochen nach einem der brutalsten Anschläge der Neuköllner Terrorserie tatsächlich passiert ist, wird sich wohl nicht mehr restlos aufklären lassen. Die beiden Sonderermittler, Diemer und Leichsenring, rügen nun Journalisten. Sie hätten einzelnen Polizeibeamte vorgeworfen sich fehlerhaft verhalten zu haben und das als "feststehende Tatsache präsentiert". Doch diese Darstellung des Berichts ist so nicht richtig. Es wurden lediglich immer wieder Widersprüche und Unzulänglichkeiten in den Ermittlungen aufgedeckt. Das ist die Aufgabe von Journalisten. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Medienschelte geht am Kern des Problems vorbei.