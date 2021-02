Neben der Direktkandidatur wurde Müller von den Delegierten für Listenplatz 1 für die Berliner SPD-Landesliste zur Bundestagswahl nominiert. Das Ergebnis der Wahlkreiskonferenz muss noch in einer Abstimmung per Briefwahl bestätigt werden. Über die Liste wird bei der Landesvertreterversammlung am 24. April abgestimmt.



Müller hatte im August bekanntgegeben, dass er 2021 in den Bundestag wechseln und im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf kandidieren will. Dort hatte zuletzt die CDU mit ihrem Kandidaten Klaus-Dieter Gröhler das Direktmandat für den Bundestag geholt. Gröhler tritt auch zur Bundestagswahl 2021 wieder an.