Bild: dpa/Soeren Stache

Nach jahrelangem Streit - Bau der Potsdamer Synagoge soll in diesem Jahr starten

18.02.21 | 13:56 Uhr

Immer wieder hatte es Verzögerungen gegeben - nun kündigte Brandenburger Kulturministerin Ernst an: Der Bau der neuen Synagoge in Potsdam soll in diesem Jahr starten. Am Donnerstag wurden die neuen Pläne für das Gebetshaus präsentiert.

Nach jahrelangem Hin und Her soll es nun mit dem Bau der neuen Synagoge in Potsdam tatsächlich noch in diesem Jahr losgehen. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) präsentierte am Donnerstag in der brandenburgischen Landeshauptstadt Pläne für ein Synagogen- und Gemeindezentrum. Dieses will die Landesregierung in Zusammenarbeit mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden auf dem Gelände in der Schloßstraße 1 errichten. Land und Zentralwohlfahrtsstelle wollen dazu in Kürze eine Vereinbarung unterzeichnen. Den Angaben zufolge finanziert das Land den Bau mit rund 13,7 Millionen Euro. Noch 2021 werde Baubeginn sein, die Eröffnung sei für 2024 geplant, hieß es.

Woidke spricht von "wichtigem Signal"

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, nannte den Synagogenbau einen langgehegten Wunsch der jüdischen Community in Potsdam. "Wir sind der Landesregierung sehr dankbar für ihre Unterstützung, um diesen Wunsch jetzt Wirklichkeit werden zu lassen", fügte er hinzu. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem wichtigen Signal, "insbesondere in diesem Jahr, in dem wir 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern". In den vergangenen 30 Jahren sei ein vielfältiges und aktives jüdisches Leben im Land neu entstanden. "Dass sich viele Jüdinnen und Juden ausgerechnet Deutschland und Brandenburg als neue Heimat ausgewählt haben, ist Ausdruck ihres Vertrauens in unser Land", sagte Woidke.

Unterschiedliche Vorstellungen führten zu Verzögerungen

Pläne für den Bau liegen seit Jahren auf Eis, weil verschiedene Potsdamer Gemeinden unterschiedliche Vorstellungen vor allem zur Architektur der Synagoge hatten. Zuletzt hatte es im Juni 2020 positive Signale gegeben, die den Synagogenbau wieder wahrscheinlicher gemacht hatten.

Sendung: Brandenburg aktuell, 18.02.2021, 19:30 Uhr