Die Bewohner des Kiezes rund um die Rigaer Straße 94 in Friedrichshain müssen sich auf einen großen Polizeieinsatz einstellen: Am 11. und 12. März kommt nach Informationen von rbb24 Recherche und Berliner Morgenpost der Brandschutz-Gutachter. Von Jo Goll

Ein Gutachter soll am 11. und 12. März den Brandschutz in der Rigaer Straße 94 untersuchen. Auf dieses Datum sollen sich Innenverwaltung, Eigentümergesellschaft und Polizei nach Informationen von rbb 24 Recherche und der Berliner Morgenpost in den vergangenen Tagen geeinigt haben. Ob und in welcher Weise der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, in der die Rigaer Straße liegt, den Termin unterstützen wird, sei noch unklar, hieß es.

Auf Anfrage bestätigte die Berliner Polizei am Samstagnachmittag, dass man für die Arbeit des sachverständigen Brandschutzgutachters "dem Schutzersuchen des Rechtsanwalts selbstverständlich entsprechen" werde. Die Anwohner sollen über die bevorstehende Begehung informiert worden sein.

Auf "Indymedia", einem linksradikalen Internetforum, wurde nach einem Brandanschlag auf ein Auto in Leipzig in der Nacht zu Samstag mit weiteren Aktionen gedroht. "Als Vorgeschmack auf den anstehenden, erneuten Angriff auf die Rigaer 94 haben wir in Leipzig ein Auto der Schweine von Casa Immobilien in Flammen gesetzt", so die anonymen Autoren. Es sei die "letzte Warnung an den Berliner Senat und seine behelmten Schergen".

Sendung: Inforadio, 28.02.2021, 6 Uhr