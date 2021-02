Die Nachricht, dass in einer Oberschule in Berlin-Gesundbrunnen 242 Tablets gestohlen wurden, sorgte Ende Januar für Empörung. Am Mittwoch teilte die Staatsanwaltschaft Berlin auf Twitter mit, dass sich nun auf ihren Antrag hin ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft befinde. Die gestohlenen Tablets seien bislang jedoch nicht gefunden werden. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.