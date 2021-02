Neues Gesetz soll Demonstrieren in Berlin leichter machen

Weniger Auflagen, weniger Polizei, mehr Spielraum: Mit einem eigenen Versammlungsgesetz für Berlin will Rot-Rot-Grün Demonstrationen erleichtern. Nach den teils heftigen Vorfällen vor dem Reichstagsgebäude ist das auch ein gewagtes Projekt. Von Iris Marx

Am Donnnerstag berät das Abgeordnetenhaus in zweiter Lesung über den Entwurf, der dann mit den Stimmen der Koalition voraussichtlich auch beschlossen wird.

Immerhin handelt es sich um ein Grundrecht, das auch nur bei Demos, die unter freiem Himmel stattfinden, überhaupt eingeschränkt werden darf – und das auch nur durch ein Gesetz. Bisher hat der Bund gesetzlich geregelt, unter welchen Voraussetzungen demonstriert werden darf. Aber die Gesetzgebungskompetenz ist inzwischen auf die Länder übergegangen. Rot-Rot-Grün will daher ein eigenes Gesetz für Berlin. Es soll vor allem das Demonstrieren einfacher machen.

Proteste und Kundgebungen in 2020

Das Vermummungsverbot, also das Verbot, sein Gesicht etwa mit einer Sturmhaube oder sonstigen Maske unkenntlich zu machen, soll etwas weicher geregelt werden. Danach soll nur das Tragen einer Vermummung verboten werden, nicht aber das bloße Mitführen von "Schutzausrüstung und Vermummungsgegenständen". Damit sind nicht die Schutzmasken gemeint, die aktuell wegen der Corona-Pandemie bei Demonstrationen vorgeschrieben sind.

Künftig soll auch auf privaten Straßen oder Plätzen demonstriert werden dürfen – und das sogar schon in einer sehr kleinen Gruppe: In Zukunft sollen nach dem Gesetzentwurf bereits zwei Personen als Versammlung gelten.

Mit Blick auf die Ereignisse im Sommer 2020, als eine Gruppe Demonstranten in das Reichstagsgebäude eindringen wollte, klingt eine Neuerung besonders problematisch: die Umwandlung der alten Bannmeile in einen "befriedeten Bezirk", in dem auch Demonstrationen möglich sein sollen, während eine Parlamentssitzung läuft.

Bisher verbietet in Berlin die Bannmeile das Demonstrieren vor den besonderen Institutionen des Bundes und der Länder. Während der Sitzungswochen der Parlamente ist das Demonstrieren also innerhalb dieses Bereichs grundsätzlich nicht gestattet. Die Reichstags-Demonstranten konnten nur wegen der Sommerpause überhaupt in die Nähe des Bundestags kommen.

Das neue Gesetz will nun diese Beschränkung aufheben. Da es ein Landesgesetz ist, kann es das aber nur für die Institutionen der Länder tun, also für das Abgeordnetenhaus.