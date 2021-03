Bild: rbb/Ernst

Grabenkämpfe bleiben - Brandenburger AfD wählt Direktkandidaten für Bundestagswahl

01.03.21 | 17:28 Uhr

Andreas Kalbitz tritt nicht als Direktkandidat der Brandenburger AfD an - doch auch andere Kandidaten für die Bundestagswahl sind umstritten. Der Verfassungsschutz wird sich genau ansehen, wen die Partei ins Rennen schickt. Von Amelie Ernst

In diesen Wochen bestimmen die Parteien nach und nach ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September und stellen ihre Listen auf. Auch die Brandenburger AfD tut das und ließ schon mit einer Personalie aufhorchen: Der geschasste Ex-Landeschef Andreas Kalbitz wollte im Wahlkreis 65 (Elbe-Elster/Oberspreewald-Lausitz II) antreten. Doch dann kam bei der Aufstellungsversammlung in Senftenberg doch alles anders.

Um Sanktionen für den AfD-Landesverband abzuwenden, wolle er nun doch nicht für ein Direktmandat im Wahlkreis 65 kandidieren, ließ Andreas Kalbitz am Abend vor der Aufstellungsversammlung via Facebook wissen. Dabei geht es offenbar auch um die weitere Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz. Zudem sei, so wörtlich, "Jörg Meuthens fünfte Kolonne" auch in Brandenburg aktiv, um den Landesverband zu "unterminieren". Kalbitz hofft nun auf die Neuwahl des Bundesvorstands im November, die auch ihm neue Chancen eröffnen könnte - und vielleicht den Weg zurück in den Partei. Eine "Neuordnung des Bundesvorstands" sei auch nötig, um dem "Eindruck ständiger, interner Zerstrittenheit" entgegenzuwirken, so Kalbitz.

Medien wurden von Versammlung ausgeschlossen

Doch vorerst bleiben die Grabenkämpfe. An Stelle von Kalbitz wählten die Delegierten in Senftenberg Silvio Wolf. Wolf ist AfD-Kreisvorstand in Oberspreewald-Lausitz, Kalbitz-Unterstützer und ebenso wie dieser ein Kritiker von Parteichef Jörg Meuthen. In der Stichwahl setzte er sich gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter durch, einem erklärten Kalbitz-Gegner. Und Silvio Wolf hat ein Problem mit den Medien. Die durften nach Mehrheitsbeschluss nicht bei der Versammlung dabei sein. Schließlich hätten es viele Journalisten gelernt und studiert, "Texte so zusammenzusetzen", dass man am Ende etwas "anderes herauslese als man sollte", so Wolf. Vielleicht würden auch CDU und Linke die Presse bald bei Aufstellungsversammlungen, die eigentlich öffentlich sind, aussperren, mutmaßte er weiterhin.

AfD-Landtagsmitglied Lars Günther (Bild: rbb/Ernst)

Kandidat für Märkisch-Oderland teilt Verschwörungsmythen auf Facebook

Auch in anderen Wahlkreisen lassen die Direktkandidaten der AfD aufhorchen: Im Wahlkreis 59 (Märkisch-Oderland/Barnim II) machte AfD-Landtagsmitglied Lars Günther das Rennen. Regelmäßig ist er bei fremdenfeindlichen und sogenannten "Querdenker"-Demos dabei, organisierte auch selbst Dutzende, unter anderem mit Xavier Naidoo. Und Günther teilt auf seiner Facebook-Seite Verschwörungsmythen, beispielsweise zu Bill Gates oder einem angeblichen "Impfzwang". Er selbst bezeichnet sich als seriös: "Und ich achte auch darauf, dass wir uns nach außen seriös präsentieren". Bei keiner der von ihm organisierten Großdemonstrationen sei er bisher angezeigt worden.

Hannes Gnauck wirbt mit Spruch: "Für Volk und Vaterland"

Etwas weiter nördlich, im Wahlkreis 57 (Uckermark-Barnim I), steht bereits Hannes Gnauck als AfD-Direktkandidat fest. Der 29-Jährige ist im Vorstand der Jungen Alternative, wirbt für sich als Patriot und Personalfeldwebel der Bundeswehr: "Für Volk und Vaterland", so einer seiner Wahlsprüche bei Facebook. "Wenn sie mich wählen, dann wählen sie einen Soldaten", so Gnauck. Allerdings ermittelt seit Monaten der Militärische Abschirmdienst (MAD) gegen ihn wegen mangelnder Verfassungstreue. Gnauck darf weder Uniform tragen noch seine Kaserne betreten. Er sei derzeit zuhause und vom Dienst freigestellt, bestätigt Gnauck. Seine Bezüge erhalte er weiter bis das Verfahren abgeschlossen sei. Bisher liefen allerdings lediglich Vorermittlungen. Die Bundeswehr bestätigt auf Anfrage ein disziplinarrechtliches Verfahren. Sollte Hannes Gnauck im September tatsächlich in den Bundestag einziehen, dürfte diese Frage allerdings in den Hintergrund rücken.

Richtungsstreitigkeiten sollen nicht nach außen dringen

Auch innerhalb der Brandenburger AfD sind viele dieser Personalien nicht unumstritten. Dem Meuthen-Lager sind einige der Rechtsaußen-Kandidaten zu radikal. Die Richtungsstreitigkeiten treten bei den Aufstellungsversammlungen offen zutage, sollen aber nicht nach außen dringen. Auch deshalb sind Pressevertreter vielerorts unerwünscht.

In den nächsten Wochen steht die Wahl weiterer Direktkandidaten zur Bundestagswahl an. Auch dort müssen sich die AfD-Mitglieder entscheiden, wer sie und die WählerInnen im Bundestag vertreten soll. Interessiert verfolgen dürfte das nicht zuletzt der Brandenburger Verfassungsschutz.

Sendung: Inforadio, 01.03.2021, 16:50 Uhr