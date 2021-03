Yana Kaziulia Audio: Inforadio | 18.03.2021 | Raphael Jung | Bild: Yana Kaziulia

Politische Gefangene in Belarus - "Bis zu 20 Menschen werden in kleinste Zellen gesperrt"

18.03.21 | 15:41 Uhr

Die Zahl der politischen Gefangenen ist in Belarus seit der Präsidentenwahl im August vergangenen Jahres explodiert: 289 Menschen sind derzeit inhaftiert. Jeden Tag werden es mehr. Zahlreiche Initiativen in Berlin setzen sich für sie ein. Von Raphael Jung

Jeden Dienstag um 18 Uhr gibt es in der Gethsemanekirche im Prenzlauer Berg Andachten für Belarus. Andachten für ein Land im Umbruch. Mehr als 30.000 Menschen wurden seit dem Sommer bei friedlichen Protesten gegen die Wahlfälschungen verhaftet, Menschenrechtler zählen mehr als 4.500 dokumentierte Fälle von Folter. All das ist Thema bei den wöchentlichen Andachten. Auch über die Situation der politischen Gefangenen werde oft gesprochen, sagt Ina Rumiantsev von "Razam", einem belarussischen Verein. Das liege an der wachsenden Zahl der Inhaftierten und an den dramatischen Haftbedingungen.

"Es werden bis zu 20 Menschen in kleinste Zellen gesperrt, trotz Corona", erzählt Rumiantsev. Die allermeisten erkrankten dann auch an Corona. "Es gibt keine funktionierenden Sanitäranlagen, die Toilette ist ein stinkendes Loch im Boden, das Wasser wird abgestellt, die Fenster bei klirrendem Frost im Winter aufgelassen, nachts wird grelles Licht angeschaltet." Die politischen Gefangenen hätten keinen Kontakt zu Verwandten, maximal zu einem Anwalt - wenn der Anwalt überhaupt arbeiten dürfe.

Der jüngste Gefangene ist Teenager

Das belarussische Menschenrechtszentrum "Viasna" zählt aktuell 289 politische Gefangene, 43 davon sind Frauen. Jeden Tag kommen im Schnitt vier weitere Gefangene hinzu. Es sind normale Menschen: Bloggerinnen, Unternehmer, Politikerinnen, Ärzte, Taxifahrerinnen, Programmierer, Lehrerinnen und Studenten. Der jüngste ist 16 Jahre, der älteste 68 Jahre alt. Sie sitzen im Gefängnis, weil sie ihre politische Überzeugung offen zum Ausdruck gebracht haben; eine Überzeugung, die das Lukaschenko-Regime mit allen Mitteln bekämpft. Eine der prominentesten politischen Gefangenen ist die Bürgerrechtlerin Maria Kalesnikava. Sie sitzt seit 192 Tagen in Haft. Vier Anwälte haben seitdem versucht, sie zu verteidigen – allen wurde die Anwaltslizenz entzogen, zwei ihrer Ex-Anwälte sind inzwischen ebenfalls politische Gefangene.

Vertrauliche Gespräche nicht möglich

Der Berliner Rechtsanwalt Ralf Kämmer verfolgt die Situation seiner Kollegen in Belarus aufmerksam. Gemeinsam mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Berliner Rechtsanwaltskammer hat er einen Bericht über die Lage der Anwälte in Belarus geschrieben. Kämmer spricht von "haarsträubenden Szenen". So würden Anwälte in Belarus oft lange nicht erfahren, in welchem Gefängnis ihre Mandanten einsitzen. Vertrauliche Gespräch mit Mandanten seien vielfach nicht möglich. Zudem würden bei Gerichtsverhandlungen Zeugen der Staatsanwaltschaft anonym und vermummt auftreten. Mit diesem Vorgehen wolle das Regime allen politisch Andersdenkenden das Signal geben: "Haltet die Klappe, wir wollen keine Diskussion, engagiert euch nicht", so der Berliner Rechtsanwalt.

"Ein ganzes Volk kämpft um sein Recht"

Umso wichtiger sei es, das Wort zu ergreifen und auf das Unrecht aufmerksam zu machen, das in Belarus geschieht, sagt der Schriftsteller Ingo Schulze. Er hat sich deshalb der Initiative "100xSolidarität" angeschlossen, die auch von zahlreichen andere Kulturschaffenden wie Carolin Emcke, Herta Müller und Karl Schlögel unterstützt wird. "Mich hat, glaube ich, wie die meisten sehr beeindruckt, wie hier ein ganzes Volk um sein Recht kämpft, die Regierung zu wählen, die es möchte", erzählt Schulze. Das verdiene unsere Solidarität.

Den 1962 in Dresden geborenen Schulze erinnert die Freiheitsbewegung in Belarus nach eigenen Angaben an die friedliche Revolution in der DDR. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass der friedliche Umbruch 1989 nur gelang, weil das DDR-Regime nicht mit voller Härte zurückschlug - so, wie derzeit in Belarus. Zwar habe es damals auch Gewalt gegen DDR-Oppositionelle und Demonstranten gegeben. Letztlich habe die Führung aber vor dem Druck der Straße kapituliert. Später, so Schulze, habe es eine Kommission zur Aufarbeitung der gewaltsamen Übergriffe der Polizei gegeben. "Sowas wird es irgendwann auch in Belarus geben", sagt der Schriftsteller.

Gefangene in Belarus unterstützen

Möglichkeiten, politische Gefangene in Belarus zu unterstützen, gebe es viele, sagt Ina Rumiantsev vom belarussischen Verein "Razam". Man könne eine Postkarte oder einen Brief an einzelne Gefangene schreiben und damit signalisieren, dass sie und das Unrecht, das ihnen widerfährt, gesehen wird. Zudem könne man spenden und so Initiativen unterstützen, die den Opfern staatlicher Gewalt medizinische Hilfe zukommen lassen. Am wichtigsten aber sei es, über die politischen Gefangenen zu sprechen. "Wir haben das Gefühl, dass Belarus trotz zunehmender Dramatik einfach aus dem öffentlichen Bewusstsein leider verschwindet", sagt Rumiantsev. Das dürfe nicht passieren. Deshalb hat Ina Rumiantsev zusammen mit anderen Mitstreitern eine Mahnwache für die politischen Gefangenen in Belarus organisiert. Am Donnerstagabend in der Hardenbergstraße, zwischen Zoo-Palast und Bikini-Berlin. Es sei eine kleines, aber wichtiges Zeichen aus Berlin für die 289 politischen Gefangenen in Belarus.

