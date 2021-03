Bild: dpa/Christoph Soeder

Analyse | Neue Parteispitze - Brinker beflügelt die Berliner AfD

14.03.21 | 15:50 Uhr

Der Machtkampf in der Berliner AfD ist entschieden: Kristin Brinker steht nach einem Pakt mit dem rechtsextremen Parteiflügel an der Spitze. Die zerstrittene Partei könnte nun wieder zusammen finden. Es ist das Aus des gemäßigten "Berliner Kurses". Von Olaf Sundermeyer

Vier Wahlgänge, zwei Stimmen Vorsprung vor der angespannten Rivalin Beatrix von Storch - und eine neue Landesvorsitzende: Kristin Brinker, lächelnd mit einem Blumenstrauß in der Hand: Das ist das neueste Kapitel in der jüngeren Geschichte der Berliner AfD. Verfolgt man sie zurück, von diesem Showdown in einer landwirtschaftlichen Ausstellungshalle bis ganz zum Anfang, dann landet man beim 17. Januar 2016. Vor einer Deutung der künftigen Ausrichtung der Berliner AfD sowie der Aufgaben, die an ihre neue Landesvorsitzende gestellt sind, und die Zwänge, denen sie dabei unterliegt, lohnt dieser Blick fünf Jahre zurück. Weil er viel über die Funktionsweise und Machtmechanismen in der AfD preisgibt, die dieses aktuelle Ereignis nachvollziehbar machen.

Wütende Chatnachrichten von Brinkers Mann

Zu Beginn des Berliner Wahljahres 2016 fand der bislang wichtigste Landesparteitag der AfD statt. In der Erinnerung der noch immer jungen Partei ist das eine Ewigkeit her. Für den damals gestürzten ersten Landesvorsitzenden wirkt dieser Tag aber bis heute nach. Liest man Chatnachrichten von Günter Brinker, dem Ehemann von Kristin Brinker, aus den Wochen vor dem diesjährigen Wahlparteitag, zeigt sich der Groll auf jene, die ihn damals aus dem Amt gejagt haben: Von "widerlichen Postenjägern" ist da die Rede, die "der Untergang für die AfD" sein werden, von "schrecklichen Schmarotzern …. !!!!!". So seine Reaktion auf die angekündigte Kandidatur einer Doppelspitze von Beatrix von Storch, AfD-Fraktionsvize im Deutschen Bundestag, mit Georg Pazderski, AfD-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus.

Nicht laut und polarisierend genug

Die beiden, die ihn vor fünf Jahren bereits als Doppelspitze aus dem Amt gejagt hatten, wollten jetzt also wieder an die Spitze der Partei. Damals war es ein "Putsch", wie viele in der AfD noch heute sagen. Unterstützt durch einflussreiche Mitglieder aus dem radikalen Parteinetzwerk "Der Flügel". Ihnen war Günter Brinker als Landesvorsitzender nicht laut genug, nicht ausreichend polarisierend, deshalb war die Berliner AfD öffentlich kaum wahrnehmbar, in den Umfragen im Keller. Dabei war es war die Zeit nach Einsetzen der Flüchtlingskrise, als die AfD bei Landtagswahlen bundesweit von Sieg zu Sieg eilte. Polarisierend und öffentlich wahrnehmbar. Auf diese Weise führten dann schließlich auch Beatrix von Storch und Spitzenkandidat Georg Pazderski die Berliner AfD bei der Wahl im Herbst desselben Jahres ins Abgeordnetenhaus, mit einem starken Ergebnis (14,2 Prozent).

Im Herbst dieses Jahres finden nun erneut Wahlen statt: zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Deutschen Bundestag. Die Berliner AfD kommt auf mäßige Umfragewerte, verliert sukzessive Mitglieder und vermeidet es bislang, in die Koalition mit den laustarken Anti-Corona-Protesten auf der Straße einzutreten, wie sie maßgeblich durch die Bundespartei betrieben wird. Wieder ist vielen in dem rechtsextremen Parteinetzwerk "Der Flügel" die Berliner AfD zu leise (der Autor erkennt in der offiziellen Auflösung des "Flügels" nur die Scheinauflösung eines Personennetzwerks, das aber weiter funktioniert). Besonders von Georg Pazderski und dem von ihm ausgerufenen "Berliner Kurs" ist man in dieser Hinsicht enttäuscht. Der verweigert sich nicht nur der Koalition mit den Straßenprotesten von "Querdenkern" und Pegida; er will das "Flügel"-Netzwerk gänzlich abstreifen und die AfD weit weg von einer Form der Bewegungspartei entwickeln. Lange Zeit ruhten die Hoffnungen der "Flügel"-Leute deshalb auf dem kommissarischen Landesvorsitzenden Nicolaus Fest, der angekündigt hatte, bei einer ordentlichen Wahl den "Flügel" mit einzubinden aber Fest entschied sich überraschend gegen eine Kandidatur.

Doppelkandidatur verhindern

In dieser Situation trat die Berliner Abgeordnete Kristin Brinker aus einem tiefen fraktionsinternen Konflikt mit Georg Pazderski auf den Plan: Die wirtschaftsliberale, profilierte Haushaltspolitikerin agierte lange schon in parteiinterner Opposition zu ihm, in einem Berliner Netzwerk gemeinsam mit zahlreichen Aktivisten des "Flügels", dem sie selbst zwar nicht angehört, mit denen sie sich aber auf einen Pakt eingelassen hatte: In dem Augenblick, als Georg Pazderski und Beatrix von Storch ihre Doppelkandidatur verkündeten, galt es, diese beiden zu verhindern. Mit ihr als Kandidatin. Zu Beginn des Parteitags stimmten Brinkers Leute zunächst gegen die Konstruktion der Doppelspitze, die sich für diesen Fall bereits die alleinige Kandidatur für von Storch zurecht gelegt hatte. Es folgte ein Duell auf Augenhöhe, das Brinker am Ende hauchdünn für sich entschied.

"Flügel" könnte prägenden Einfluss erlangen

Der "Flügel" besetzte aber im Nachgang noch wesentliche Funktionen im Landesvorstand. Rund 200 von 1.342 Mitgliedern werden dem offiziell aufgelösten Netzwerk in Berlin zugerechnet. Ein Anteil, der geringer ist, als in den radikalen ostdeutschen Landesverbänden. Aber künftig könnte er zu dem prägenden Einfluss kommen, den er in Berlin bislang nicht hatte. Auch deshalb war der Berliner Verfassungsschutz in einem internen Papier zu dem Ergebnis gekommen, dass die Berliner AfD nicht als rechtsextremer Verdachtsfall zu bewerten sei. Nach der Vorstandswahl an diesem Wochenende scheint eine Neubewertung dringend geboten. Zumal bisher die Verbindungen zu den radikalen Anti-Corona-Protesten der als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuften "Querdenken"-Initiative nicht ausreichend Berücksichtigung fanden.

"Allenfalls die Teamleiterin"

In der ersten Stellvertreterin von Kristin Brinker, der Berliner Abgeordneten Jeannette Auricht, verbinden sich beide Kriterien in einer Person: Die bisherige Berliner Vize-Obfrau des "Flügels" beteiligt sich seit rund einem Jahr an den Anti-Corona-Protesten, gemeinsam mit einigen anderen AfD-Abgeordneten aus Berlin und Brandenburg und mit Aktivisten der Neuen Rechten. Bei ihrer Bewerbung zu Brinkers Stellvertreterin machte sie sogleich deutlich, unter welchen Zwängen diese künftig stehen würde: "Die Vorsitzende ist nicht die Chefin, sie ist allenfalls die Teamleiterin", sagte Auricht, die die Corona-Maßnahmen in Berlin als zentrales Wahlkampfthema sieht. Auch der Bundestagsabgeordnete und "Flügel"-Anhänger Götz Frömming, der ebenfalls zum Stellvertreter gewählt wurde, nahm an Anti-Corona-Protesten teil. Einer der wesentlichen Akteure dieser Szene, Funktionär der "Jungen Alternative" und Youtuber, Vadim Derksen, wurde als Beisitzer in den Landesvorstand gewählt. Parteisprecher Ronald Gläser kündigte bei seiner Wahl in den Landesvorstand bereits eine Konferenz für alternative Youtuber im Berliner Abgeordnetenhaus an.

Einheit nach innen, Druck von außen?

Die neue Landesvorsitzende steht nach ihrer Wahl in einer starken Bringschuld jenes Teils des AfD, der sie als radikale Bewegungspartei versteht, und die dieser einfordern wird. "Flügel"-Anhänger Andreas Wild etwa geht davon aus, dass er in der kommenden Legislaturperiode wieder Mitglied der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus sein wird. Wegen seiner radikalen Provokationen hatte man ihn zunächst dort ausgeschlossen und schließlich auch erstinstanzlich aus der Partei. Nun war er einer der treibenden Unterstützer von Kristin Brinker: Solcherlei Zugeständnissen an den Flügel hat sie nach ihrer Wahl zwar von sich gewiesen. "Aber mit der Zusammenarbeit habe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil: Wir müssen uns zusammenraufen", sagte sie in der rbb-Abendschau. Das ist ein klares Bekenntnis, das auch der Verfassungsschutz registriert haben wird. Zwar könnte es Kristin Brinker gelingen, den innerparteilichen Streit zu entschärfen - durch eine Einheit nach innen, aber auf Kosten des Drucks von außen, durch Verfassungsschutz und Medien. Ihre vordergründige Aufgabe wird es dabei sein, in den kommenden drei Monaten die Listenparteitage der Berliner AfD zu organisieren, für Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahl, auch Wahlprogramme müssen her. Das wird schwierig genug. Weil die AfD bei der Raumsuche in der Hauptstadt auf den – zum Teil gewaltbereiten - Widerstand der Antifa stößt und keine öffentlichen Räume vom Land Berlin zur Verfügung bekommt. Dagegen will Brinker sich für die AfD juristisch zur Wehr setzen. Bei einem Erfolg könnte sich gar die Frage stellen, ob sie sie nicht selbst als Spitzenkandidatin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus kandidieren will. Auch dorthin könnte der Pakt sie tragen, der sich dieses Mal, an diesem 13. März 2021, gegen Georg Pazderski gewandt hat.

