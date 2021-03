Atomkraftgegner haben am Samstag in Berlin an die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima vor zehn Jahren erinnert. Vor dem Brandenburger Tor demonstrierten rund 200 Menschen gegen Atomkraft, wie die Polizei mitteilte.

Aufgerufen zu dem Protest "10 Jahre nach Fukushima: Atomkraft ist kein Klimaretter!" hatten unter anderem die mit dem Friedensnobelpreis prämierte Ärzteorganisation IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) sowie Umwelt- und Anti-Atomkraft-Organisationen wie Greenpeace oder Japanese Against Nuclear.