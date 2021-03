Attila Hildmann wird per Haftbefehl gesucht - unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Dieser kann jedoch zeitnah wohl nicht vollstreckt werden - Hildmann soll sich in der Türkei aufhalten.

In dem Berliner Ermittlungsverfahren werden der Staatsanwaltschaft zufolge mehr als 1.000 Äußerungen Hildmanns überprüft. Es seien "intensive, umfangreiche und zeitaufwendige Ermittlungen", hieß es. Hildmann schreibt seine Botschaften seit langem mehrfach am Tag in einen bekannten Internetkanal, wo sie jeder nachlesen kann. Früher als veganer Kochbuchautor bekannt, nennt er sich mittlerweile selbst "ultrarechts" und einen Verschwörungsprediger.

Die Polizei in Brandenburg hatte im Zuge der Ermittlungen bei einer Durchsuchung der Wohnung Hildmanns in Wandlitz (Oberhavel) Beweise zunächst präventiv sichergestellt. Im Dezember war dann per richterlichem Beschluss in Berlin erwirkt worden, dass die Staatsanwaltschaft mehrere Laptops, Handys, Speicherkarten und USB-Sticks auswerten kann.



Die Ermittlungen wurden dann in Berlin gebündelt. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte dies mit einer effektiven Strafverfolgung begründet. Mehrere Ermittlungsverfahren aus Brandenburg waren demnach an die Behörde in der Hauptstadt übergeben worden.



Hildmann war wiederholt bei Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen aufgetreten. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft soll aufgeklärt werden, ob und in welchem Umfang der 39-Jährige durch seine Äußerungen die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten und sich strafbar gemacht haben könnte.