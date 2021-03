Die Kosten des geplanten Teilstücks der Autobahn 100 zwischen dem Dreieck Neukölln und der Anschlussstelle in Treptow sind noch einmal gestiegen. "Nach Kenntnisstand werden sich die Kosten für die Baumaßnahme zwischen 650 bis 700 Millionen Euro bewegen", teilte die zuständige Autobahngesellschaft des Bundes der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zuvor hatte darüber die "Berliner Morgenpost" [Bezahlinhalt] berichtet. Als Gründe für die erneute Verteuerung führt die Gesellschaft die Vielzahl "anspruchsvoller Ingenieurbauwerke" an sowie begrenzte Parkverhältnisse, "die das Bauen in einer Metropole wie Berlin mit sich bringt". Hinzu kämen die deutlich gestiegenen Baupreise. "Der derzeitige Bauablauf sieht eine Verkehrsfreigabe Ende 2024 vor", teilte die Autobahngesellschaft außerdem mit. Ursprünglich galt als Zielmarke das Jahr 2022.

Bereits vor einer Woche hatte die "Berliner Zeitung" von Baukosten in Höhe von 650 Millionen Euro berichtet. Als Grund nannte die Autobahn GmbH Altlasten im Untergrund der neuen Trasse, die über die Strecke von 3,2 Kilometern teils in einem Tunnel, teils in einem Trog verläuft. Im Juni 2020 hatte der "Tagesspiegel" die Summe 613 Millionen Euro genannt, um die der Ausbau der A100 kosten werde.



Der Bau dieses 16. Abschnitts der Stadtautobahn wurde 2011 vom damaligen schwarz-roten Senat entschieden. Die Fortsetzung des Stadtrings soll die Erreichbarkeit des Berliner Ostens verbessern und andere Straßen entlasten. 2013 erfolgte der erste Spatenstich.



Die rot-rot-grüne Koalition lehnte in ihrem Koalitionsvertrag im Jahr 2016 die Autobahn-Verlängerung über den Treptower Park hinaus ab und hat deshalb alle Planungen für den 17. Bauabschnitt auf Eis gelegt. Doch seit Anfang des Jahres übernimmt der Bund nicht nur die Baukosten, sondern auch die Planung für neue Autobahnen.



Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will in jedem Fall auch den 17. Abschnitt ausführen lassen. Dieser würde vom Treptower Park bis zur Storkower Straße führen. Auf der Strecke ist unter anderem geplant, eine zweispurige Straße mit Wohnhäusern an beiden Seiten zu untertunneln und dort die Autobahnspuren übereinanderzulegen.