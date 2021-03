Gelegentlich könnte man Klaus Lederer für den Spitzenkandidaten der gesamten rot-rot-grünen Koalition halten. Denn niemand spricht sich im Wahlkampf zurzeit so oft für die Fortführung von "r2g" aus wie der Linken-Politiker. Gerade in der Pandemie arbeite man mit SPD und Grünen gut zusammen, betont der Kultursenator. So könne es nach der Wahl weitergehen. "Für uns kommen, ehrlich gesagt, andere Optionen gar nicht in Frage", sagte Lederer am Freitag bei der Vorstellung des Entwurfs für das Wahlprogramm der Linken.