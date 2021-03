Am Wochenende war Kristin Brinker mit nur zwei Stimmen Vorsprung zur Landesvorsitzenden der Berliner AfD gewählt worden. Nun lässt sie durchblicken, dass für sie auch der Posten der Spitzenkandidatur in Frage käme.

Die 49-jährige Brinker setzte sich am Samstag auf einem Parteitag in Paaren im Glien denkbar knapp und erst im vierten Wahlgang gegen die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch durch. Nachdem es in drei Wahlgängen ein Patt gab und keine Kandidatin die nötige Mehrheit hatte, stimmten beim vierten Anlauf 122Delegierte für Brinker und 120 für von Storch.

Die Gräben innerhalb der Berliner AfD wolle sie nun überwinden, dabei sei sie schon auf einem guten Weg, sagte Brinker weiter. "Ich bin schon auf Kollegen, die wir jetzt in den neuen Vorstand gewählt haben, zugegangen, die bisherigen Gespräche waren sehr positiv“, so Brinker. "Alle reißen sich am Riemen und sehen die politische Situation, für die wir uns zusammenraufen müssen."

Die Kritik von AfD-Fraktionschef Georg Pazderski, der Brinker als "Marionette" des ehemaligen "Flügels" bezeichnet hatte, wies sie im Gespräch mit dem Inforadio entschieden zurück: "Ich habe immer gesagt, wir sind alle in einer Partei, in der AfD, und ich arbeite mit allen zusammen, die sich konstruktiv in die politische Arbeit einbinden. Ich gehöre eher zu den ultra-liberalen Kräften in der AfD, versuche aber, alle Strömungen in der Partei unter einen Hut zu bringen."

Mit welchen Themen die Berliner AfD in den Doppel-Wahlkampf für die Bundestagswahl und Abgeordnetenhauswahl im September gehen, werde ein Parteitag entscheiden, so Brinker weiter. Die Folgen der Corona-Maßnahmen für die Bereiche Wirtschaft, Kultur und Sport in Berlin würden aber in jedem Fall eine große Rolle spielen, kündigte sie an.