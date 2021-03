imago images/Jens Jeske Audio: Inforadio | 16.03.2021 | Kristin Brinker | Bild: imago images/Jens Jeske

Bilanz der Landtagswahlen - Brinker begründet AfD-Verluste mit niedrigerer Wahlbeteiligung

16.03.21 | 10:53

Die neue Vorsitzende der Berliner AfD, Kristin Brinker, führt die Verluste ihrer Partei bei den Landtagswahlen vom Wochenende auf die zugleich gesunkene Wahlbeteiligung zurück. “Wir haben uns immer ausgezeichnet dafür, dass wir Nichtwähler an die Urne zurückgeholt haben“, erklärte sie am Dienstagmorgen im Inforadio des rbb.



Einen anderen Grund sehe sie im Anteil der Briefwähler. Diese hätten oft schon Wochen vor dem Wahltermin ihre Stimmen abgegeben. Damit sei in die Wahlentscheidungen die jüngste Gerichtsentscheidung nicht eingeflossen, wonach die AfD vorerst nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf, sagte Brinker im rbb-Interview.

Wahlbeteiligung sank um jeweils sechs Prozent

In Baden-Württemberg sackte die AfD von 15,1 Prozent auf 9,7 Prozent ab, in Rheinland-Pfalz verlor die AfD ebenfalls deutlich und kam auf 8,3 Prozent. Vor fünf Jahren waren es noch 12,6 gewesen.



Die Wahlbeteiligung war in beiden Ländern etwas geringer als bei der vorigen Wahl. Im Jahr 2016 hatte sie in beiden Bundesländern bei jeweils 70,4 Prozent gelegen. Nun nahmen in Baden-Württemberg 63,8 Prozent und in Rheinland-Pfalz 64,4 Prozent der Wahlberechtigten an der Wahl teil.



"Wir sind alle eine Partei"

Die Gräben innerhalb der Berliner AfD wolle sie nun übewinden, dabei sei sie schon auf einem guten Weg, sagte Brinker weiter. "Ich bin schon auf Kollegen, die wir jetzt in den neuen Vorstand gewählt haben, zugegangen, die bisherigen Gespräche waren sehr positiv“, so Brinker. "Alle reißen sich am Riemen und sehen die politische Situation, für die wir uns zusammenraufen müssen."



Die Kritik von AfD-Fraktionschef Georg Pazderski, der Brinker als "Marionette" des ehemaligen "Flügels" bezeichnet hatte, wies sie im Gespräch mit dem Inforadio entschieden zurück: "Ich habe immer gesagt, wir sind alle in einer Partei, in der AfD, und ich arbeite mit allen zusammen, die sich konstruktiv in die politische Arbeit einbinden. Ich gehöre eher zu den ultra-liberalen Kräften in der AfD, versuche aber, alle Strömungen in der Partei unter einen Hut zu bringen."



Mit welchen Themen die Berliner AfD in den Doppel-Wahlkampf für die Bundestagswahl und Abgeordnetenhauswahl im September gehen, werde ein Parteitag entscheiden, so Brinker weiter. Die Folgen der Corona-Maßnahmen für die Bereiche Wirtschaft, Kultur und Sport in Berlin würden aber in jedem Fall eine große Rolle spielen, kündigte sie an.

Brinker siegte mit zwei Stimmen Vorsprung