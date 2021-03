Bild: imago images/Martin Müller

Klimastreik am Freitag - "Fridays for Future" ruft zu "Bootsdemo" in Berlin auf

18.03.21 | 15:25 Uhr

Erstmals seit einem halben Jahr wollen die Klimaschützer von "Fridays for Future" in einen Klimastreik treten: In Berlin sind am Freitag zahlreiche Aktionen zu Wasser und auf der Straße geplant. Auch in Brandenburg soll für mehr Klimaschutz demonstriert werden.

Die "Fridays for Future"-Bewegung ruft für diesen Freitag zum siebten globalen Klimastreik auf. Auch in Berlin und Brandenburg sind unter dem Motto "#AlleFür1Komma5" zahlreiche Aktionen geplant. Allerdings sind die Teilnehmerzahlen aufgrund von Corona vielerorts beschränkt. "In Zeiten einer globaler Pandemie ist es uns an vielen Stellen nicht möglich, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Trotzdem werden wir präsent sein", erklärte die Bewegung. Geplant seien "vielseitige, coronakonforme Aktionen".

Drei Fahrraddemos in Berlin

In Berlin ist unter anderem eine "Bootsdemo" auf der Spree geplant. Startpunkt ist um 13 Uhr die Insel der Jugend in Treptow. Endpunkt ist die Oberbaumbrücke, auf der zwischen 11 und 15 Uhr eine Kunstaktion unter dem Motto "Another World is possible" stattfindet. Alle Aktionen sollen unter strengen Hygienevorgaben ablaufen und live gestreamt werden. Zudem sind drei Fahrraddemonstrationen geplant, eine davon in Spandau. Ein weiterer Fahrradtross zieht von 12 Uhr bis 15 Uhr vom Alexanderplatz zum Potsdamer Platz, wo es auch eine Abschlusskundgebung geben soll. Die dritte Fahrraddemo soll um 12 Uhr am Rathaus Steglitz starten und zum Rathaus Schöneberg sowie danach zum Rathaus Neukölln fahren. Am Abend wird vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin-Mitte zum Openair-Fahrradkino unter dem Motto "Bitte wenden" eingeladen. Den Strom für den Beamer müssen die Zuschauer per Muskelkraft erstrampeln.



Erster Klimastreik seit September

Auch in Brandenburg sind in mehreren Städten Aktionen vorgesehen. In Oranienburg (Oberhavel) soll es eine Online-Demo geben. Außerdem sind Kundgebungen und Aktionen in Templin (Uckermark), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), Eberswalde (Barnim), Strausberg (Märkisch-Oderland), Cottbus, Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und in der Landeshauptstadt Potsdam geplant. Das Motto "#AlleFür1Komma5" [fridaysforfuture.de] mahnt die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 an. Der Vertrag setzt das Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Vergangenen September war die Bewegung nach monatelanger Corona-Pause erstmals wieder auf die Straße gegangen. In Berlin und Brandenburg beteiligten sich damals zehntausend Menschen am sechsten globalen Klimastreik unter dem Motto "Kein Grad weiter!".

Sendung: Abendschau, 18.03.2021, 19:30 Uhr