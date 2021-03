Bundesinstitut erwartet 2040 fast vier Millionen Einwohner in Berlin

Das wären knapp zehn Prozent mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Prognose, dem Jahr 2017. Gründe seien Zuzug und Geburtenüberschüsse, so das Institut. Überdurchschnittliche Zuwächse sieht die Berechnung bei Menschen unter 20 und über 65 sowie bei Frauen.

Die Einwohnerzahl Berlins könnte laut einer Prognose in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) erwartet, dass im Jahr 2040 etwa 3,96 Millionen Menschen in der Stadt leben werden.

Weniger Zuzug in Berlin, dafür mehr Marzahn-Hellersdorfer

Auch Potsdam und mehrere an Berlin grenzende Landkreise gewinnen demnach an Einwohnern. Damit wächst die Region entgegen dem Bundestrend. Laut der Prognose geht die gesamte Einwohnerzahl Deutschlands in den kommenden 20 Jahren um ein Prozent auf 81,9 Millionen zurück.

Wachstum gebe es vor allem in wirtschaftsstarken Großstädten und ihrem Umland sowie einigen ländlichen Regionen in Westdeutschland, teilte das Institut am Dienstag mit. Es geht bei seiner Berechnung davon aus, dass sich die derzeitigen Trends bei Wanderung, Geburten und Sterbefällen fortsetzen.



Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung befasst sich nach eigenen Angaben mit der Datensichtung zur Bewertung räumlicher Entwicklungen sowie von Entwicklungen auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt.