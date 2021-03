Die Kneipe Meuterei in Berlin-Kreuzberg soll in der kommenden Woche geräumt werden. Das geht aus einer Polizeimitteilung hervor, nach der für den 24. März öffentliche Versammlungen untersagt. An dem Tag soll das "Amtshilfersuchen eines Gerichtsvollziehers ausgeführt werden zur Räumung eines Objekts, die sogenannte Meuterei", teilte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von rbb|24 mit.

Demnach sollen sich nur Anrainerinnen und Anrainer zwischen 15 Uhr und 23.59 Uhr in einem abgesperrten Gebiet aufhalten dürfen. Dieses reiche von der Reichenberger Straße 61 bis zur Kreuzung der Lausitzer Straße, sowie für die Lausitzer Straße von der Reichenberger Straße bis zur Kreuzung an der Wienerstraße. In dieser Zeit dürfen keine Fahrzeuge in den abgesperrten Bereichen geparkt sein, so die Polizei.