Streit um Brandschutz - Baustadtrat Schmidt plant eigene Begehung der Rigaer 94

04.03.21 | 18:20 Uhr

Das Ringen um den Brandschutz in der Rigaer 94 geht weiter: Nachdem die Grünen im Senat eine geplante Begehung verhindert haben, will sich nun der Grüne Baustadtrat selbst ein Bild von der Lage machen und einem Polizeieinsatz zuvorkommen.

Der politische und juristische Streit um das von Linksradikalen teilbesetzte Haus in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain geht in die nächste Runde. Das zuständige Bezirksamt weigert sich weiterhin, eine Überprüfung des kompletten Hauses durch einen Brandschutz-Experten des Hausbesitzers zu unterstützen und die Bewohner dazu zu verpflichten. Die entsprechende Begehung war eigentlich für den 11. und 12. März geplant.



Stattdessen kündigte Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grünen) am Donnerstag eine eigene "Brandschutzbegehung" für kommenden Dienstag zusammen mit seiner Bauaufsicht und einem Anwalt der Bewohner an. Dabei sollen dann nur Gemeinschaftsflächen wie Treppenhäuser und Durchgänge sowie wenige Wohnungen angesehen werden.

Geisel: "So etwas scheint nur im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg möglich zu sein."

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich über die neue Ankündigung Schmidts überrascht. Er lasse sie damit "vor den Karren von gewaltbereiten Linksextremisten spannen.", so Geisel. Mit dem Vorgehen habe Schmidt die Zusammenarbeit von Bezirk und Senat, wie es die Verfassung vorschreibe, verlassen. "So etwas scheint nur im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg möglich zu sein.", fügte Geisel hinzu.



Bezirksamt verweist auf Klage des Hausbesitzers

In dem verbarrikadierten Haus geht es um zahlreiche dokumentierte Mängel beim Brandschutz wie fehlende Fluchtwege, illegale Wanddurchbrüche, fehlerhafte Elektroleitungen und Sperren in Treppenhäusern. Der Eigentümer und sein Sachverständiger wollen daher auch alle Wohnungen begutachten. Rechtlich sind sie zuerst für den Brandschutz verantwortlich.



"Das Rechtsamt des Bezirks geht dagegen davon aus, dass ein Betreten der Wohnungen, bei denen dies laut Mängelliste nicht notwendig ist, unzulässig ist", teilte der Bezirk mit. Daher habe der Anwalt des Hausbesitzers eine Klage angekündigt. Das führe nun zu weiteren Prozessen und damit zu deutlichen Verzögerungen einer möglichen Begehung durch einen öffentlich vereidigten Brandschutzgutachter, so der Bezirk. Das sei der Grund für die kurzfristig geplante Begehung von Schmidt am Dienstag. Vor dem Termin fordert der Bezirk "ein Sicherheitsgespräch zwischen bezirklicher Bauaufsicht und Polizei, um die Begehung ohne großangelegten Polizeieinsatz umzusetzen".

Justizsenator bremste Innensenator aus

Seit vielen Jahren verweigern die linksradikalen Bewohner dem Hausbesitzer den ihm zustehenden Zugang zum Gebäude, es kommt immer wieder zu Polizeieinsätzen. In der Vergangenheit wurden dort ein Hausverwalter und ein Rechtsanwalt von linksautonomen Gewalttätern angegriffen und verletzt.



Weil der Bezirk seit Jahren in der Frage des Brandschutzes untätig ist und sich auch aktiv querstellt, wollte Geisel ihn über den Senat verbindlich zum Handeln anweisen. Das lehnten die Grünen im Senat am vergangenen Dienstag ab und vertagten das Thema um eine Woche. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sagte laut Teilnehmerkreisen bei der Senatssitzung am Dienstag, er wolle nun zunächst die Rechtslage noch einmal prüfen. Als einziges Ergebnis der Sitzung wurde der Bezirk damit beauftragt, bis nächste Woche eine erneute Lösung vorzuschlagen. Mit diesem Lösungsvorschlag wolle sich der Senat dann erneut befassen.

Schmidt weiß seit 2016 von Brandschutzmängeln

Die "Rigaer 94" gilt als eines der letzten Symbole der linksextremen Szene in der Hauptstadt. Immer wieder kommt es in der Straße zu Gewaltausbrüchen und Angriffen auf Polizisten. Die dortigen Brandschutzmängel sind dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg seit 2016 bekannt. Baustadtrat Schmidt hatte jedoch mit Wissen von Bürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) nicht auf eine umfassende Begutachtung durch einen zugelassenen Experten gedrungen.



Ende vergangenen Jahres forderte er - nach öffentlichem Druck und einem Verfahren der Bezirksaufsicht - die Eigentümerin dann auf, die Mängel begutachten zu lassen. Die Eigentümerin, die britische Lafone Investments Limited, wollte sich schon vor Jahren um das Haus kümmern. Anträge auf Gewährung von Schutz bei entsprechenden Maßnahmen lehnte die Polizei, zuletzt im Januar dieses Jahres, aber immer wieder ab. Begründet wurde dies mit einem gerichtlichen Streit um die Vertretungsbevollmächtigung der Anwälte.



Nach einem unlängst ergangenen Beschluss des Kammergerichts steht die Vertretungsberechtigung aber nun außer Frage. Das Verwaltungsgericht entschied im Februar zudem, dass die Polizei den angeforderten Schutz gewähren müsse. Innensenator Geisel erklärte danach, dass damit die für den Polizeischutz nötige Rechtssicherheit vorliege. Sendung: Abendschau, 04.03.2021, 19:30 Uhr