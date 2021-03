Bild: dpa/Jörg Carstensen

Senat setzt auf die Sonne - Wie Berlin zur Solar-Hauptstadt werden könnte

21.03.21 | 12:09 Uhr

Auf den Dächern Berlins soll der grüne Strom der Zukunft erzeugt werden. Der Senat will, dass bis 2050 ein Viertel des Strombedarfs durch Photovoltaik gedeckt wird. Strittig ist, ob die Pflicht zur Solaranlage der richtige Weg ist. Von Jan Menzel

Es ist schon mehr als 20 Jahre her, dass ein Senator Berlin zur Solar-Hauptstadt ausrief. Seitdem sind Klimaschutz und Energiewende immer mal wieder größere Aufreger gewesen. Den Titel sicherten sich aber andere Städte wie Freiburg, während bei großen Solarparks die Flächenländer die Nase vorn haben. Immerhin ist Berlin aus der Braunkohle ausgestiegen. Bis 2030 soll auch Schluss mit der Steinkohle sein und allmählich kommt Bewegung in die Solarwende.

Das hat maßgeblich mit einem relativ jungen Player am Markt zu tun. 2013 wurden die Berliner Stadtwerke als Landesunternehmen gegründet. Das Geschäft lief zunächst ruckelig an, weil die CDU in der damaligen großen Koalition auf der Bremse stand. Doch inzwischen stellt Stephan Natz, der Pressesprecher der Stadtwerke, stolz fest: "Es hat ganz schön boom gemacht, wenn man mal auf die Dächer schaut."

Solaranlagen - anderthalb mal der Weiße See

Auf Universitäten und auf Gefängnissen, Schulen und Mehrfamilienhäusern, bei der Stadtreinigung, der BVG und den Wasserbetrieben haben die Stadtwerke Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenergie installiert. Zusammen mit den Bezirken sind 49 Photovoltaik-Anlagen errichtet worden. Mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften setzen die Stadtwerke die bundesweit beachteten Mieterstrommodelle um. Dabei nutzen die Mieter den Strom, der bei ihnen auf dem Dach erzeugt wird. "Alles was wir bisher an Photovoltaik gebaut haben, macht zusammen eine Fläche von 12,5 Hektar aus", sagt Stadtwerke-Sprecher Natz. Das ist rund anderthalb Mal der Weiße See. "Eine tolle Sache", findet er. Zumal die Stadtwerke auch in einem anderen Segment der Erneuerbaren aufdrehen. Vor den Toren der Stadt steht ein gutes Dutzend Windräder. Gerade erst wurde bei Bernau ein Stadtwerke-Windpark mit neun Anlagen in Betrieb genommen. Die über 200 Meter hohen Riesen-Räder liefern Strom für mehr als 30.000 Haushalte.

25 Prozent Solarstrom als Ziel

Und doch ist der Anteil von Ökostrom made in Berlin nach wie vor überschaubar. Photovoltaik - also Strom aus Sonnenlicht - deckt knapp ein Prozent des Berliner Stromverbrauchs. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) verfolgt deshalb ehrgeizige Ausbauziele. Bis 2050 sollen mindestens 25 Prozent des Berliner Stroms aus Solarenergie erzeugt werden. "Das Potential ist da", sagt Pop. Dafür müssten alle Gebäude - öffentliche wie private - einbezogen werden. Der Entwurf für ein Solargesetz schreibt bei Neubauten und Dachsanierungen deshalb Solarmodule verpflichtend vor.

Mit dem Solargesetz und dem "Masterplan Solarcity" soll der Ausbau der regenerativen Energien deutlich voranbringen, sagt Pop und bekommt dafür Zuspruch von ungewohnter Seite. Nach Jahrzehnten der Ankündigungen und Machbarkeitsstudien sei insbesondere der Masterplan eine gute Basis um den Klimazielen näher zu kommen, loben sogar Oppositionsparteien.

Opposition kritisiert zu viel Zwang

Was allerdings Kritik an konkreten Regelungen nicht ausschließt. "Solar-Hauptstadt sind wir sicherlich noch lange nicht", stellt der umweltpolitische Sprecher der FDP Henner Schmidt nüchtern fest. "Zu wenig konkrete Unterstützung und zu wenig Anreize", kritisiert der CDU-Abgeordnete Danny Freymark. Mit einer Solardach-Pflicht und möglichen Strafen bei einer Missachtung schlage der Senat den falschen Weg ein. "Berlin brauche jetzt einen Aufbruch", fordert Freymark und dabei müsse die Öffentliche Hand private Eigentümer mit Zuschüssen unterstützen und bei ihren eigenen Gebäudebeständen mit gutem Beispiel vorangehen. FDP-Umweltpolitiker Schmidt fürchtet gar, dass das Solargesetz am Ende das Gegenteil dessen bewirken könnte, was es bezweckt. Eigentümer würden es sich dreimal überlegen, ob sie ihr Dach anfassen, wenn sie gleichzeitig gezwungen sind, Solaranlagen zu installieren. "Solche Hebel führen dann dazu, dass man versucht sie nicht auszulösen", sagt Schmidt. Besser wäre es, den Eigentümern mehr Spielraum zu lassen, bei Sanierungen ganze Quartiere statt einzelner Häuser zu betrachten und einen Maßnahmen-Mix zuzulassen statt einseitig Solar-Vorgaben zu machen.

Klimaschützer wollen mehr Strom sparen

Antonio Rohrßen von der neu gegründeten Partei radikal:klima ist das Gesetz dagegen nicht ehrgeizig genug. "Wir sind der Meinung, dass wir deutlich mehr als 25 Prozent unseres Strombedarfs durch Photovoltaik decken können", sagt er. Wenn die Verkehrswende umgesetzt werde und wenn weniger Autos in Stadt herumfahren, dann würden Flächen frei. "Die können wir nutzen für überdachte Fahrradstellplätze mit Photovoltaik-Anlagen. Da gibt noch viele Möglichkeiten." Den Schlüssel zur Lösung des Klimaproblems halten nach Rohrßens Auffassung aber die Verbraucher in der Hand: "In erster Linie muss es Berlin gelingen, den Energie- und Stromverbrauch zu senken." In den Verwaltungen seien noch immer sehr viele ineffiziente Geräte im Einsatz. "Da wird Strom einfach verschwendet", sagt der Klimaaktivist. Und auch die Straßenbeleuchtung fresse unheimlich viel Strom, "weil wir es nicht schaffen, die mal auf Energiesparlampen umzustellen." Aber auch Privat-Haushalten müsse der Senat durch Aufklärung und Zuschuss-Programme helfen, den Stromverbrauch zu senken, fordert Rohrßen. Nur so werde Berlin die Klimaschutzziele erreichen.

Sendung: Inforadio, 22.03.2021, 12:10 Uhr