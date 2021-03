rbb/Thomas Rautenberg Audio: Inforadio | 24.02.2021 | Thomas Rautenberg | Bild: rbb/Thomas Rautenberg

Unterirdische Stromautobahn - Unter Berlin entsteht die Energie-Hauptschlagader der Stadt

22.03.21 | 06:06 Uhr

Der Berliner Energiebedarf wird in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen. Um dem auch gerecht werden zu können, entsteht derzeit eine unterirdische Stromautobahn - das ehrgeizige Projekt der "Kabeldiagonale" hat begonnen. Von Thomas Rautenberg



Die erste Baugrube ist bereits ausgehoben. Unweit der Rudolf-Wissell-Brücke werden die Vorbereitungen für den Einsatz der Tunnelbohrmaschine getroffen. Vom Westen aus wird sich der Bohrer in rund 30 Metern Tiefe bis zum Umspannwerk Mitte durch den Untergrund fräsen. Vergleichbar mit dem Bau einer U-Bahnstrecke, nur etwas kleiner: Der Kabeltunnel wird im Durchmesser etwa drei Meter betragen. Anfang des kommenden Jahres wird sich die Tunnelbohrmaschine auf den Weg machen.



Verlauf der geplanten Verbindung | Bild: 50Hertz

Kabeldiagonale soll Stromversorgung sicherstellen

Die Kabeldiagonale ist die Energie-Schlagader der Berliner Stromversorgung. 480 Kilovolt Strom mit rund 1.000 Ampere pulsieren durch die unterirdischen Leitungen. Das entspricht in etwa der Leistung von zwei Großkraftwerken. An den Umspannwerken gibt es jeweils eine Ausfahrt von der Strom-Autobahn. Der Übertragungsnetz-Betreiber 50Hertz übergibt dort den benötigten Strom an den eigentlichen Versorger Stromnetz Berlin.



Bislang führt der Leitungstunnel bereits von Marzahn im Osten über das Umspannwerk Friedrichshain bis nach Mitte. Künftig soll die Kabeldiagonale vom Umspannwerk Mitte über das Umspannwerk Charlottenburg bis zur bestehenden Hochspannungsleitung an der Rudolf-Wissell-Brücke verlängert und damit auch das Versorgungsgebiet der City West einbezogen werden.



Steigleitungen in ein Umspannwerk | Bild: rbb/Thomas Rautenberg

Strom soll durch oberschenkeldicke Kabel fließen

Gebohrt wird die Strecke in etwa 30 Metern Tiefe. Die Tunnelbohrmaschine verbaut dabei Fertigteile aus Beton, so genannte Tübbinge. Die Tunnelsegmente werden mit Schrauben zusammen gezogen und damit auch gegen das drückende Wasser im Untergrund abgedichtet. Das Tunnelinnere wird nur mit dem allernötigsten ausgerüstet: An den beiden Seiten hängen jeweils drei oberschenkeldicke Kabel, durch die der Strom fließt.



In der Mitte der Tunneldecke ist eine Schiene angebracht, an der eine Gondel, vergleichbar mit einer geschlossenen Seilbahnkabine, fahren kann. Damit können die Monteure jeden Teil des Tunnels zügig erreichen. Installiertes Licht gibt es im Leitungstunnel übrigens nicht, denn durch das magnetische Feld würde jede Glühbirne sofort zerplatzen.



rbb-Reporter Thomas Rautenberg mit 50Hertz-Technikchef Golletz (r) | Bild: Jan Pauls

Folge einer einst geteilten Stadt

Die Stromversorgung großer Metropolen wie Berlin wird in der Regel durch einen Kreis aus Hochspannungsleitungen um die Stadt gesichert. Das war durch die Teilung Berlins nicht möglich. ie Hauptstromlast in Westberlin trug das Kraftwerk Reuter im Ortsteil Siemensstadt. Von dort aus wird der Strom bis heute über eine Öl-Wasser-gekühlte Leitung unterirdisch bis zum Potsdamer Platz geleitet. Die 1978 gebaute Konstruktion war weltweit einzigartig. Inzwischen ist sie aber in die Jahre gekommen und muss ausgewechselt werden. Die neue Kabeldiagonale soll die Last übernehmen.



Nach der politischen Wende wurde Westberlin in das umgebende Stromnetz eingeflochten. Das ging am einfachsten mit Hochspannungsleitungen am nördlichen und südlichen Stadtrand sowie einer Strom-Autobahn, die unterhalb der Stadt verläuft. Mit dieser hybriden Lösung werde 50Hertz den zu erwartenden Berliner Strombedarf bis zum Jahr 2050 sicher decken können, sagt Frank Golletz, Technikchef des Unternehmens.



Strombedarf wird kontinuierlich wachsen

Der Übertagungsnetz-Betreiber 50Hertz ist verantwortlich für alle Strom-Autobahnen in den fünf neuen Bundesländern sowie Hamburg und Berlin. Der Strom, der nach Berlin fließt, kommt mehr und mehr aus dem Norden, von den Windkraft- und Solaranlagen. Und der Bedarf wird weiter steigen. Berlin ist eine wachsende Stadt, die Elektromobilität und innovative Heiz- und Klimaanlagen auf Strombasis werden, laut Technikchef Golletz, immer häufiger eingesetzt. Damit müsse absehbar immer mehr Strom über weite Strecken von den Erzeugern zu den Verbrauchern befördert werden. Das erfordere ein hochleistungsfähiges Netz - zumal Berlin große Kraftwerkskapazitäten stilllegen will. Bis 2030 sollen die Steinkohlekraftwerke Reuter, Reuter-West (beide in Berlin-Siemensstadt) und Moabit vom Netz gehen, hat der Senat beschlossen. Zwar wird es die eine oder andere technologische Lösung für moderne Kraftwerke geben, aber unter dem Strich wird Berlin noch mehr Strom über die Leitungen von 50Hertz importieren.



Nicht immer die kürzeste Strecke machbar

Der neue Kabeltunnel muss derweil selbst in 30 Metern Tiefe die eine oder andere Schwierigkeit umkurven: Baurelikte aus der Vorkriegszeit oder Botschaftsgebäude, die von der Tunnelbohrmaschine nicht unterquert werden dürfen, sind das Problem. Bei den Vorbereitungen habe er gelernt, dass jeder Grundstücksinhaber Eigentümer bis zum Erdmittelpunkt ist, sagt 50Hertz-Technikchef Golletz. Da geht es dann auch schon mal um einen Interessensausgleich, sprich um Kompensationszahlungen, die im Gesamtbudget zu berücksichtigen sind.



300 Millionen Euro wird die Kabeldiagonale am Ende kosten. Viel Geld, aber ein Infrastrukturbau inmitten der Stadt ist nicht für den Nulltarif zu haben. Die Hauptstädter werden übrigens kaum etwas von den Bauarbeiten mitkriegen. Mit Ausnahme einer großen Baugrube auf der Straße des 17. Juni. Dort muss zeitweilig ein Notausstiegsschacht für die Tunnelbohrer errichtet werden. Im Jahr 2028 sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.



