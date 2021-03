Berlin bringt am Freitag eine Initiative in den Bundesrat ein, die vorsieht, das Abstammungsrecht für lesbische Ehepaare zu reformieren. Diese war vor gut vier Wochen vom Senat beschlossen worden.

Bereits am Mittwoch hatte das Oberlandesgericht Celle die bestehende Regel als verfassungswidrig eingestuft und einen Fall zweier Frauen an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe weitergeleitet. Es fehle im Bürgerlichen Gesetzbuch eine Regelung für gleichgeschlechtliche Paare bezüglich Mutter- und Vaterschaft, hieß es.

Das Gericht sieht eine verfassungsrechtliche Handlungspflicht des Gesetzgebers, die Stellung für solche "Mit-Eltern" gesetzlich zu begründen. Es wies zudem darauf hin, dass sich vergleichbare Fragen auch im Fall einer gleichgeschlechtlichen Ehe von zwei Männern stellten.

Am Donnerstag folgte das Kammergericht Berlin in einem ähnlichen Fall. Die Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch, wonach nur in einer heterosexuellen Ehe der Mann Vater eines geborenen Kindes sein kann, halte der 3. Zivilsenat des Kammergerichts für verfassungswidrig, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung.