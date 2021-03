Bild: dpa

Politisch motivierte Kriminalität - Weniger Fälle in 2020, aber hoher rechtsextremer Anteil

23.03.21 | 11:43 Uhr

Die gute Nachricht: Brandenburg zählte zuletzt deutlich weniger politisch motivierte Straftaten. Die schlechte Nachricht: Das rechtsextreme Gefahrenpotential bleibt äußerst groß. Immer mehr Taten verlagern sich ins Internet.



Die Zahl der Fälle von politisch motivierter Kriminalität in Brandenburg ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Insgesamt wurden 2.250 solche Fälle registriert, wie Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag mitteilte. Das war etwa ein Viertel weniger als im Jahr zuvor.



Den überwiegenden Anteil machten dabei Taten im rechten Spektrum aus (1.750 Fälle), zugleich sank dieser Anteil im Jahresvergleich um 9,4 Prozent, wie aus den Zahlen des Innenministeriums hervorgeht. Aus dem linken Bereich stammen in Brandenburg 168 Fälle. Der Rückgang solcher Taten liegt bei deutlichen 68,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Weitere 34 Fälle standen in Zusammenhang mit religiöser Ideologie. 290 politisch motivierte Straftaten konnten keinem dieser Bereiche zugeordnet werden.

Mehr Antisemitismus, mehr Hass im Netz

Am häufigsten wurden im vergangenen Jahr antisemitische Straftaten registriert (147 Fälle), im Vorjahr waren das noch 132. 54 dieser Straftaten wurden im Internet begangen, die meisten davon waren Hasspostings. Alle diese Werte bedeuten einen neuen Höchststand seit Beginn der Erhebungen in diesem Bereich im Jahr 2001, schreibt das Innenministerium in seiner Mitteilung vom Dienstag.



Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 120 Straftaten festgestellt worden, darunter 20 Gewaltdelikte. 43 Straftaten stammten dabei aus dem rechtsextremistischen Spektrum, sieben aus dem linksextremistischen.



Deutlich gesunken sind den Zahlen zufolge die Straftaten gegen Politiker, Landräte und Bürgermeister im Land. Hier wurden im vergangenen Jahr 136 Fälle und damit 25 weniger als im Vorjahr gezählt. 48 dieser Straftaten wurden dem rechten Lager zugerechnet, 17 dem linken.



Stübgen relativiert die Zahlen

Innenminister Stübgen begrüßte diese Entwicklungen, warnte aber zugleich vor falschen Schlüssen: "Der erhebliche Rückgang darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Fallzahlenaufkommen 2020 das höchste in einem Nichtwahljahr war. Dazu kommen rund hundert Straftaten im Zusammenhang mit der Pandemie", so Stübgen. Auch die steigende Zahl antisemitischer Straftaten verurteile er "auf das Schärfste."



Der Brandenburger Polizeipräsident Oliver Stepien betonte, die größte Gefahr gehe in Brandenburg von Rechtsextremisten aus: "Insbesondere in diesem Phänomenbereich verstecken sich Täter hinter einer vermeintlichen Anonymität im Internet, betreiben offen Hetze und schüren Hass", so Stepien. Auch das führe zu einem Anstieg antisemitischer Straftaten. Diese Entwicklung sei alarmierend und nicht tolerierbar.



Im Jahr 2019 war die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Brandenburg im Zusammenhang mit der Europa- und Kommunalwahl sowie der Landtagswahl auf einen Rekordstand von knapp 3.000 Delikten gestiegen. Das waren gut 50 Prozent mehr als im Jahr 2018.

Sendung: Antenne Brandenburg, 23.03.2021, 12 Uhr