Bei einem Polizeieinsatz wegen entlaufener Pferde haben die Tiere im Landkreis Ostprignitz-Ruppin einen Streifenwagen angeknabbert.

Die rund 20 Tiere hatten es sich am frühen Dienstagmorgen auf und neben einer Landstraße zwischen Brunn und Tramnitz (Wusterhausen/Dosse) bequem gemacht und ließen sich auch durch Hupen nicht vertreiben, wie die Polizei in Neuruppin am Mittwoch mitteilte. Die Pferde seien "sehr neugierig" gewesen und hätten sich am Streifenwagen zu schaffen gemacht. Besonderen Gefallen fanden die Tiere offenbar an der Klebefolie auf dem Polizeiauto. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro, weil die Pferde diese anknabberten.

Die Beamten blieben vor Ort, bis die Halterin der Tiere verständigt werden konnte, die die Pferde auf ihre Koppel zurückbrachte.