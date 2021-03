dpa/R. Michael Audio: ARD | 03.01.2021 | Michael Götschenberg | Bild: dpa/R. Michael

03.03.21 | 12:46 Uhr

Der Bundesverfassungsschutz erklärt die gesamte AfD nach ARD-Informationen zum rechtsextremistischen Verdachtsfall. Die Partei hatte schon im Vorfeld eine Klage gegen einen solchen Beschluss angekündigt.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat nach ARD-Informationen die AfD zum Rechtsextremismus-Verdachtsfall erklärt und damit eine Beobachtung der Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln ermöglicht [tagesschau.de]. Darüber berichten auch der "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch.

Grundlage: 1.000 Seiten langes Gutachten

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) setzte der Präsident der Behörde, Thomas Haldenwang, die Landesämter für Verfassungsschutz darüber am Mittwoch in einer internen Videokonferenz in Kenntnis. Das BfV wollte sich mit Blick auf ein laufendes Verfahren bisher nicht zu den Berichten äußern. Grundlage für die Beobachtung der gesamten AfD ist den Berichten zufolge ein rund 1.000 Seiten langes Gutachten des Verfassungsschutzes. Dafür hatten die Juristen und Rechtsextremismus-Experten des Amts in den vergangenen zwei Jahren etliche Belege für mutmaßliche Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zusammengetragen.

AfD hat Klage angekündigt

Die Gesamtpartei AfD war Anfang 2019 vom Verfassungsschutz als Prüffall eingestuft worden. Dies geschieht dann, wenn eine Organisation nicht eindeutig extremistisch ist, aber "tatsächliche Anhaltspunkte" für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen. Nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung werden im Rahmen der Prüfung noch nicht eingesetzt. Vielmehr werden die öffentlich wahrnehmbaren Aktivitäten der Partei systematisch ausgewertet. Die Einstufung ermöglicht grundsätzlich auch das Anwerben von Informanten, die aus der Partei an den Inlandsgeheimdienst berichten. Nach der Einstufung als Prüffall hatte die AfD beim Verwaltungsgericht Köln zwei Klagen und zwei Eilanträge eingereicht. Damit wollte die AfD laut Gericht verhindern, dass das in Köln ansässige BfV die Partei zum Verdachtsfall hochstuft und dies öffentlich bekannt macht. Außerdem will sie erreichen, dass das Bundesamt nicht mehr öffentlich angibt, dass der rechte "Flügel" der Partei mehrere tausend Mitglieder gehabt habe. Der Verfassungsschutz hatte dem Gericht zugesagt, bis zum Ende des Eilverfahrens Kandidaten und Abgeordnete der Partei nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu überwachen. Außerdem werde der Verfassungsschutz bis zum Abschluss des Verfahrens darauf verzichten, öffentlich bekanntzugeben, ob er die AfD als Verdachtsfall oder gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstuft.

Reaktionen auf Einstufung

"Das Vorgehen des Verfassungsschutzes ist skandalös", sagte der Bundesparteivorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, am Mittwoch der dpa. "Obwohl die Behörde die Einstufung als Verdachtsfall nicht bekannt geben darf, lanciert sie entsprechende Informationen an die Medien, um auf diese Weise den demokratischen Parteienwettstreit zu Lasten der AfD zu beeinflussen." Auch die AfD-Bundestagsfraktionschefin, Alice Weidel, will juristisch gegen die Einstufung vorgehen. "Der Verfassungsschutz agiert in der Frage der AfD rein politisch", sagte die baden-württembergische AfD-Landesvorsitzende der dpa. "Das ist angesichts der bevorstehenden Wahlen in Land und Bund in diesem Jahr besonders bemerkenswert." Sie sei sich sicher, dass eine solche Einstufung der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben werde.

Berliner AfD spricht von "'geleakten' Informationen"

Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski reagierte ebenfalls mit scharfer Kritik auf die Nachricht. In einer Pressemitteilung erklärte er, die AfD werde durch "geleakte" Informationen auf unberechtigte Weise belastet. "Die AfD soll im Superwahljahr unbedingt beschädigt werden." Auch er bezweifelt, dass die Anschuldigungen vor Gericht Bestand werden. Pazderski wirft den "Altparteien" vor, den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren. "Die AfD ist eine demokratische Partei und darf in ihrer Oppositionsarbeit nicht durch staatliche Repressionen bedrängt werden", so Pazderski. Das sei der eigentliche Verfassungsbruch. "Dass der Verfassungsschutz die AfD nun offenbar bundesweit beobachtet, wundert nicht", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg. "Die Partei hat sich nie eindeutig von Rechtsextremen wie Herrn Höcke distanziert", kritisierte Middelberg mit Blick auf den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Die Partei habe es jetzt in der Hand, "sich mit einem Reinigungsprozess der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entziehen." Es sei aber fraglich, ob ihr das gelingen werde.

